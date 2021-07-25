Астролог назвал самые жадные знаки Зодиака

Жадность – одно из самых неприятных качеств человеческого характера, поэтому все мы избегаем общения со страдающими ею людьми.

Как узнать, что человек наделен недостатком скупости до того, как он продемонстрирует ее в отношении тебя? Оказывается, на этот вопрос вполне могут ответить звезды. Астролог Людмила Булгакова назвала самые жадные знаки Зодиака.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – настоящие скряги: если бы проводился чемпионат мира по жадности, они непременно заняли бы в нем первое место. Как правило, они охотно принимают подарки, но сами вряд ли чем-нибудь поделятся – им всегда будет казаться, что данная вещь им гораздо нужнее, даже если она в результате будет валяться у них без пользы. Если же представители знака вынуждены будут что-то дать или одолжить, то как минимум выторгуют себе ответный бонус или проценты.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, несмотря на свою коммуникабельность и легкость в общении, всегда уверены: в отличие от окружающих, которые обойдутся минимумом жизненных благ, они достойны всего лучшего. Что до других людей, то они существуют для того, чтобы этим лучшим их обеспечивать. Прощаясь с подругой, отправляющейся в поездку, они обязательно спросят: "А что ты мне привезешь?" Если же задать им аналогичный вопрос перед их поездкой, они в ответ только сморщат недовольную рожицу.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги не столько жадные, сколько экономные: они ужасно не любят, когда что-то пропадает, поэтому испортившийся в холодильнике сыр может стать поводом для грандиозного скандала. Справедливости ради надо сказать, что представители знака – такая уж у них натура – экономят не столько на других, сколько на самих себе, поэтому вреда окружающим не приносят, но их жадность, тем не менее, качество не самое приятное, за что их часто критикуют.

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