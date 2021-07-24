Народные приметы, обряды и обычаи 25 июля

Пойман на крючок вьюн — жди дождя.

25 июля церковь и верующие чтят память мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Маллеина, мучеников Феодора, варяга и сына его Иоанна, в Киеве, мученицы Голиндухы, в крещении Марии, святого Иоанна i Гавриила Святогорцев, Иконы Божией Матери "Троеручица".

25 июля: церковный праздник

25 июля чтим память святых мучеников Прокла "плакальщика" и его племянника Илария. Святые мученики Прокл и Иларий, уроженцы поселка Калипта вблизи Анкары (современная столица Турецкой Республики) пострадали во время гонения при императоре Траяне (98-117).

После страшных пыток император приказал вывести Прокла за город и, привязав к столбу, расстрелять из луков. Воины, которые вели святого Прокла на казнь, уговаривали его покориться и тем сохранить свою жизнь, но святой сказал, чтобы они выполнили то, что им приказано.

По дороге к месту убийства их встретил племянник святого Прокла Иларий, который со слезами обнял дядю-мученика и тоже исповедал себя христианином. Воины задержали его и бросили в тюрьму. Святой мученик Прокл под градом стрел молился за своих мучителей и в молитве предал душу Богу.

Святой Иларий, представ перед судьей, с таким же бесстрашием, как святой Прокл, исповедал себя христианином и после пыток был приговорен к смерти. Мученику связали руки и за ноги волочили по городу, а затем обезглавили. Произошло это через 3 дня после смерти его дяди, святого мученика Прокла. Христиане похоронили их вместе в одной могиле.

25 июля: народные традиции

Считается, что в этот день бывают обильные росы. Поэтому и говорили "На Прокла все промокло".

25 июля: украинские народные приметы

Кричат днем лягушки — жди дождя.

Озерная лягушка вылезла на берег просит дождя.

Лягушки тихо квакают — на дождь, громко кричат на хорошую погоду, молчат — перед похолоданием.

Пойман на крючок вьюн — жди дождя.

25 июля: что категорически не стоит делать

заниматься тяжелым трудом;

делать ремонт;

убирать;

шить;

ругаться и сквернословить.

25 июля: что стоит сделать

Раньше наши предки пытались вставать в этот день до рассвета, ведь верили, что утренняя роса способна подарить красоту и молодость. Поэтому и умывались утренней росой. Также ее пили беременные женщины, чтобы роды прошли легко. Этой же росой обтирали маленьких детей, чтобы уберечь от злых сил.

Также стоит 25 июля до рассвета собрать целебные травы.

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