Стрельба в Киеве и "Дельта" на Львовщине. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Киеве возле станции метро "Дворец спорта" произошла драка со стрельбой, есть раненый. Читать дальше ->
- Во Львовской области зафиксировано три случая заболевания штаммом коронавируса "Дельта". Читать дальше ->
- В Кривом Роге, человек, который был задержан за содержание на цепи семилетнего мальчика, был взят под стражу сроком на 60 суток по решению Дзержинского районного суда. Читать дальше ->
- Несколько тысяч человек в Италии протестовали против введения "ковид-сертификатов" для посещения ряда общественных учреждений, включая рестораны. Читать дальше ->
- Подозреваемого в штурме Капитолия в Вашингтоне поймали благодаря приложению для знакомств Bumble. Читать дальше ->