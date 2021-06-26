Астрологический прогноз на 26 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день благоприятен для активного отдыха, раскрепощенности и обретения внутренне свободы, а также любви, которая будет царить как в мире, так и отношениях между людьми.

Символ дня: виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день располагает к активным действиям.

Число дня: 8.

Цвет дня: желтый, золотистый.

Камни дня: прозрачный аметист, циркон и вороний глаз.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Слова дня: праздник, радость, веселье.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Мистика дня: можно делать обереги и очищать украшения от осевшего на них негатива – лучше всего делать это при помощи соленой воды.

Табу дня: нельзя грустить и скучать – это отпугнет потенциальную удачу.

Какие люди рождаются в этот день: родившихся в этот день отличает эмоциональность, чувствительность и эмпатия, они хорошо чувствуют других людей и могут не только заглянуть им в душу, но и предсказать их будущее, не могут жить без любви и не изменяют своей второй половинке. Выбирают профессии аналитиков и предсказателей.

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