Астрологический прогноз на 26 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день благоприятен для активного отдыха, раскрепощенности и обретения внутренне свободы, а также любви, которая будет царить как в мире, так и отношениях между людьми.
Символ дня: виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день располагает к активным действиям.
Число дня: 8.
Цвет дня: желтый, золотистый.
Камни дня: прозрачный аметист, циркон и вороний глаз.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Слова дня: праздник, радость, веселье.
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Мистика дня: можно делать обереги и очищать украшения от осевшего на них негатива – лучше всего делать это при помощи соленой воды.
Табу дня: нельзя грустить и скучать – это отпугнет потенциальную удачу.
Какие люди рождаются в этот день: родившихся в этот день отличает эмоциональность, чувствительность и эмпатия, они хорошо чувствуют других людей и могут не только заглянуть им в душу, но и предсказать их будущее, не могут жить без любви и не изменяют своей второй половинке. Выбирают профессии аналитиков и предсказателей.
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