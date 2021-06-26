Народные приметы, обряды и обычаи 26 июня

В лесу часто слышать крик дятла — на холод и непогоду.
26 июня церковь и верующие чтят память мученицы Акилины, святителя Трифилия, епископа Левкусии Кипрской, преподобного Андроника и Саввы Московских, мученицы Антонины, преподобной Анны и сына ее Иоанна.
26 июня: церковный праздник
Праздники Акилина — христианская мученица и праздники III века.
Родилась в финикийском городе Библос. На втором году Акилина потеряла отца и осталась на попечении матери.
Беседы блаженной Акилины со своими сверстниками подслушал один из рабов начальника области и сообщил своему господину. Начальник области послал слуг схватить девушку. На двенадцатом году от рождения, а не отрекшись веры даже после пыток, она была обезглавлена.
26 июня: народные традиции
Имя святой Акилины на Руси превратилось в Акулину (Кулину), а образ трансформировался в Акулину-гречишницю, покровительницу урожая гречихи.
26 июня: что не стоит делать
- верить снам;
- сеять что-то
26 июня: чем стоит делать
- заговаривать зубы, чтобы они никогда не болели.
26 июня: украинские народные приметы
- Если у молодого крутые рога, то на непогоду, а пологие — к хорошей погоде.
- Если месяц полный, то на смену плохие, а щербатый — к дождю.
- Если увеличивается западный ветер, то непременно надует дождя.
- В лесу часто слышать крик дятла — на холод и непогоду.
- Журавль танцует на потепление.
- Скворцы особенно громко поют — ночью пойдет дождь.