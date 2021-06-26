Народні прикмети, обряди і звичаї 26 червня

У лісі часто чути крик дятла — на холод і негоду.
26 червня церква та віряни вшановують пам'ять мучениці Акилини, святителя Трифилiя, єпископа Левкусiї Кіпрської, преподобного Андроніка i Сави Московських, мучениці Антонiни, преподобної Анни i сина її Йоана.
26 червня: церковне свято
Свята Акилина — християнська мучениця і свята III століття.
Народилася у фінікійському місті Бібл. На другому році Акилина втратила батька і залишилася під опікою матері.
Бесіди блаженної Акилини зі своїми однолітками підслухав один з рабів начальника області і повідомив своєму панові. Начальник області послав слуг схопити дівчину. На дванадцятому році від народження, не зрікшись віри навіть після тортур, вона була обезголовлена.
26 червня: народні традиції
Ім'я святої Акилини на Русі перетворилося на Килину (Кулину), а образ трансформувався у Килину-гречишницю, покровительку врожаю гречки.
26 червня: що не варто робити
- вірити снам;
- сіяти щось
26 червня: що варто робити
- заговорювати зуби, щоб вони ніколи не хворіли.
26 червня: українські народні прикмети
- Якщо у молодика круті роги, то на негоду, а положисті — на гарну погоду.
- Якщо місяць повний, то на зміну погані, а щербатий — на дощ.
- Якщо збільшується західний вітер, то неодмінно надме дощу.
- У лісі часто чути крик дятла — на холод і негоду.
- Журавель танцює на потепління.
- Шпаки особливо голосно співають — уночі піде дощ.