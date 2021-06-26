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Народні прикмети, обряди і звичаї 26 червня

Народні прикмети, обряди і звичаї 26 червня

УНІАН

У лісі часто чути крик дятла — на холод і негоду.

26 червня церква та віряни вшановують пам'ять мучениці Акилини, святителя Трифилiя, єпископа Левкусiї Кіпрської, преподобного Андроніка i Сави Московських, мучениці Антонiни, преподобної Анни  i сина її Йоана.

26 червня: церковне свято

Свята Акилина — християнська мучениця і свята III століття. 

Народилася у фінікійському місті Бібл. На другому році Акилина втратила батька і залишилася під опікою матері. 

Бесіди блаженної Акилини зі своїми однолітками підслухав один з рабів начальника області і повідомив своєму панові. Начальник області послав слуг схопити дівчину. На дванадцятому році від  народження, не зрікшись віри навіть після тортур, вона була обезголовлена.

26 червня: народні традиції 

Ім'я святої Акилини на Русі перетворилося на Килину (Кулину), а образ трансформувався у Килину-гречишницю, покровительку врожаю гречки.

26 червня: що не варто робити

  • вірити снам;
  • сіяти щось

26 червня: що варто робити 

  •  заговорювати зуби, щоб вони ніколи не хворіли.

26 червня: українські народні прикмети

  • Якщо у молодика круті роги, то на негоду, а положисті — на гарну погоду.
  • Якщо місяць повний, то на зміну погані, а щербатий — на дощ.
  • Якщо збільшується західний вітер, то неодмінно надме дощу.
  • У лісі часто чути крик дятла — на холод і негоду.
  • Журавель танцює на потепління.
  • Шпаки особливо голосно співають — уночі піде дощ.

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