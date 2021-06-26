Народні прикмети, обряди і звичаї 26 червня

У лісі часто чути крик дятла — на холод і негоду.

26 червня церква та віряни вшановують пам'ять мучениці Акилини, святителя Трифилiя, єпископа Левкусiї Кіпрської, преподобного Андроніка i Сави Московських, мучениці Антонiни, преподобної Анни i сина її Йоана.

26 червня: церковне свято

Свята Акилина — християнська мучениця і свята III століття.

Народилася у фінікійському місті Бібл. На другому році Акилина втратила батька і залишилася під опікою матері.

Бесіди блаженної Акилини зі своїми однолітками підслухав один з рабів начальника області і повідомив своєму панові. Начальник області послав слуг схопити дівчину. На дванадцятому році від народження, не зрікшись віри навіть після тортур, вона була обезголовлена.

26 червня: народні традиції

Ім'я святої Акилини на Русі перетворилося на Килину (Кулину), а образ трансформувався у Килину-гречишницю, покровительку врожаю гречки.

26 червня: що не варто робити

вірити снам;

сіяти щось

26 червня: що варто робити

заговорювати зуби, щоб вони ніколи не хворіли.

26 червня: українські народні прикмети

Якщо у молодика круті роги, то на негоду, а положисті — на гарну погоду.

Якщо місяць повний, то на зміну погані, а щербатий — на дощ.

Якщо збільшується західний вітер, то неодмінно надме дощу.

У лісі часто чути крик дятла — на холод і негоду.

Журавель танцює на потепління.

Шпаки особливо голосно співають — уночі піде дощ.

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