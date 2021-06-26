Астрологічний прогноз на 26 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і любові? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день сприятливий для активного відпочинку, розкутості і набуття внутрішньої свободи, а також любові, яка буде панувати як у світі, так і взаєминах між людьми.

Символ дня: виноградне гроно.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день розташовує до активних дій.

Число дня: 8.

Колір дня: жовтий, золотистий.

Камені дня: прозорий аметист, циркон і вороняче око.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Слова дня: свято, радість, веселощі.

Геометрична фігура дня: квадрат.

Містика дня: можна робити обереги та очищати прикраси від осілого на них негативу — найкраще робити це за допомогою солоної води.

Табу дня: не можна сумувати і нудьгувати — це відлякає потенційний талан.

Які люди народжуються цього дня: народжених цього дня відрізняє емоційність, чутливість і емпатія, вони добре відчувають інших людей і можуть не тільки заглянути їм в душу, а й передбачити їхнє майбутнє, не можуть жити без кохання і не зраджують свою другу половинку. Вибирають професії аналітиків і провісників.

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