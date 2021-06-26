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Астрологічний прогноз на 26 червня

Астрологічний прогноз на 26 червня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і любові? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день сприятливий для активного відпочинку, розкутості і набуття внутрішньої свободи, а також любові, яка буде панувати як у світі, так і взаєминах між людьми.

Символ дня: виноградне гроно.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день розташовує до активних дій.

Число дня: 8.

Колір дня: жовтий, золотистий.

Камені дня: прозорий аметист, циркон і вороняче око.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Слова дня: свято, радість, веселощі.

Геометрична фігура дня: квадрат.

Містика дня: можна робити обереги та очищати прикраси від осілого на них негативу — найкраще робити це за допомогою солоної води.

Табу дня: не можна сумувати і нудьгувати — це відлякає потенційний талан.

Які люди народжуються цього дня: народжених цього дня відрізняє емоційність, чутливість і емпатія, вони добре відчувають інших людей і можуть не тільки заглянути їм в душу, а й передбачити їхнє майбутнє, не можуть жити без кохання і не зраджують свою другу половинку. Вибирають професії аналітиків і провісників.

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