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Астрологический прогноз на 28 июля

Астрологический прогноз на 28 июля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Прогноз дня: день тяжелой космической энергии, в течение которого, тем не менее, можно исправить даже самые серьезные ошибки, допущенные в прошлом. Необходимо соблюдать осторожность в делах и словах – любая мелочь может стать причиной конфликта. Финансовые сделки лучше перенести на другое время. 

Символ дня: паук, находящийся в центре паутины. 

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 1

Цвет дня: цвет морской волны. 

Камни дня: зеленый гранат, красный оникс. 

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня прилипчивые и продолжительные: чтобы не проваляться в постели долго время, необходимо при первых симптомах обратиться к врачу. Особого внимания потребует кишечник, аппендикс и сигмовидная кишка. Возможно также обострение психических недугов. 

Слова дня: работа над ошибками. 

Геометрическая фигура дня: асимметрия. 

Брак и отношения дня: заключение брака необходимо перенести на следующий день – велик риск того, что кто-то из новобрачных передумает жениться на пороге загса. 

Мистика дня: можно защищать дом от негативной энергетики, окуривая его магическими травами (лавр, базилик, ромашка, чертополох) или ладаном. 

Табу дня: не рекомендуется общаться с людьми, находящимися под влиянием алкоголя и запрещенных препаратов – неизвестно, как они себя поведут. 

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются замкнутые и малообщительные люди, зато обладающие острым умом и мощным интеллектом, умением логически мыслить и анализировать любые данные. Им рекомендуется выбирать профессии, связанные с возможностью удаленной работы. 

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