Астрологический прогноз на 28 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день тяжелой космической энергии, в течение которого, тем не менее, можно исправить даже самые серьезные ошибки, допущенные в прошлом. Необходимо соблюдать осторожность в делах и словах – любая мелочь может стать причиной конфликта. Финансовые сделки лучше перенести на другое время.

Символ дня: паук, находящийся в центре паутины.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 1

Цвет дня: цвет морской волны.

Камни дня: зеленый гранат, красный оникс.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: болезни нынешнего дня прилипчивые и продолжительные: чтобы не проваляться в постели долго время, необходимо при первых симптомах обратиться к врачу. Особого внимания потребует кишечник, аппендикс и сигмовидная кишка. Возможно также обострение психических недугов.

Слова дня: работа над ошибками.

Геометрическая фигура дня: асимметрия.

Брак и отношения дня: заключение брака необходимо перенести на следующий день – велик риск того, что кто-то из новобрачных передумает жениться на пороге загса.

Мистика дня: можно защищать дом от негативной энергетики, окуривая его магическими травами (лавр, базилик, ромашка, чертополох) или ладаном.

Табу дня: не рекомендуется общаться с людьми, находящимися под влиянием алкоголя и запрещенных препаратов – неизвестно, как они себя поведут.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются замкнутые и малообщительные люди, зато обладающие острым умом и мощным интеллектом, умением логически мыслить и анализировать любые данные. Им рекомендуется выбирать профессии, связанные с возможностью удаленной работы.

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