Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 16 декабря

Астрологический прогноз на 16 декабря

Лестница в небеса - символ дня / Фото: Associated Press

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно начинать небольшие дела, но от крупных и серьезных в этот день лучше отказаться. 

Символ дня: лестница в небеса. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: оранжевый.

Счастливые камни дня: турмалин, чароит, шпинель, изумруд. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: понизится свертываемость крови, поэтому от хирургических операций – даже незначительных – лучше отказаться. 

Питание дня: не стоит ни голодать и поститься, ни переедать – в питании показана умеренность. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: снять негатив с предметов – в том числе и с ритуальных – можно будет, поместив их под струю проточной воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но могут дать дельный совет, особенно при условии их правильного толкования. 

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и негативно настроенными людьми. 

Цитата дня: "Человек расширяет Путь, а не Путь расширяет человека" (Конфуций). 

Читайте также: 

Новый поезд "Киев-Будапешт": дата и стоимость билета

Новый поезд "Киев-Будапешт": дата и стоимость билета

Похожие темы:

Следующая публикация