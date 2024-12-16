Астрологический прогноз на 16 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать небольшие дела, но от крупных и серьезных в этот день лучше отказаться.

Символ дня: лестница в небеса.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: оранжевый.

Счастливые камни дня: турмалин, чароит, шпинель, изумруд.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: понизится свертываемость крови, поэтому от хирургических операций – даже незначительных – лучше отказаться.

Питание дня: не стоит ни голодать и поститься, ни переедать – в питании показана умеренность.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: снять негатив с предметов – в том числе и с ритуальных – можно будет, поместив их под струю проточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но могут дать дельный совет, особенно при условии их правильного толкования.

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и негативно настроенными людьми.

Цитата дня: "Человек расширяет Путь, а не Путь расширяет человека" (Конфуций).

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