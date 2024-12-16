Астрологический прогноз на 16 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно начинать небольшие дела, но от крупных и серьезных в этот день лучше отказаться.
Символ дня: лестница в небеса.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: оранжевый.
Счастливые камни дня: турмалин, чароит, шпинель, изумруд.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: понизится свертываемость крови, поэтому от хирургических операций – даже незначительных – лучше отказаться.
Питание дня: не стоит ни голодать и поститься, ни переедать – в питании показана умеренность.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: снять негатив с предметов – в том числе и с ритуальных – можно будет, поместив их под струю проточной воды.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но могут дать дельный совет, особенно при условии их правильного толкования.
Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и негативно настроенными людьми.
Цитата дня: "Человек расширяет Путь, а не Путь расширяет человека" (Конфуций).
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