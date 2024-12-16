Астрологічний прогноз на 16 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна починати невеликі справи, від великих та серйозних цього дня краще відмовитись.

Символ дня: сходи на небеса.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір: помаранчевий.

Щасливе каміння дня: турмалін, чароїт, шпинель, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: знизиться згортання крові, тому від хірургічних операцій — навіть незначних — краще відмовитися.

Харчування дня: не варто ні голодувати та постувати, ні переїдати – у харчуванні показано помірність.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія та містика дня: зняти негатив із предметів – зокрема і з ритуальних – можна буде, помістивши їх під струмінь проточної води.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, але можуть дати слушну пораду, особливо за умови їх правильного тлумачення.

Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними та негативно налаштованими людьми.

Цитата дня: «Людина розширює шлях, а не Шлях розширює людину» (Конфуцій).

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