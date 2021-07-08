Потратят все: самые расточительные знаки Зодиака

Есть знаки, которые экономят абсолютно на всем, а есть те, кто готов промотать все, чем обладают.

Именно о них мы сегодня и хотим поговорить. Даже получив многомиллионное наследство от американского дядюшки, они уже через пару лет останутся, что называется, на бобах. О том, какие знаки Зодиака больше других склонны к мотовству, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов губит присущая им страстность – увидев в витрине магазина платье, без которого, как им кажется, они не смогут прожить ни дня, они, не задумываясь, потратят на него все свои деньги. Касается это и других жизненных моментов – отдыха, движимого и недвижимого имущества, подарков близкому человеку – под влиянием минуты они спустят все средства, которыми обладают на данный момент, только бы стать его счастливым обладателем. Однако непременно нужно сказать об особенности представителей знака – они остывают так же быстро, как и вспыхивают, уже завтра они могут пожалеть о потраченных деньгах, но вернуть их обратно возможным уже не представляется.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы не могут пройти мимо магазина, в котором продаются вещи – продовольственные они своим вниманием не удостоят, поскольку не делают из еды культа – тарелки гречневой каши и стакана кефира для них будет вполне достаточно, тем более что такое меню еще и здоровее. На шопинг за границу они до пандемии уезжали с большим пустым чемоданом, а обратно возвращались с ним же, но переполненным настолько, что, казалось, молнии вот-вот разойдутся. Впрочем, они и сейчас находят достаточно магазинов, в которых можно спустить все деньги, находящиеся в кошельке и на карточке. Причем отчаяние не настигнет их и в этом случае – они будут радостно перебирать покупки, представляя, как поразят воображение окружающих своим новым образом.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы готовы промотать все, если траты касаются их, дорогих – их внешности, отдыха, образ жизни, питания. Представителям знака ничего не стоит вытряхнуть все деньги из кошелька ради стильной стрижки которая, вполне возможно, и не стоит таких денег. И неважно, что уже завтра вытянутые пряди подскочат и скукожатся, а укладка потеряет свою форму – главное, этот – пусть и один вечер – они почувствовали себя настоящими королевами, каковыми они, по собственному глубокому убеждению, и являются. Именно Львы могут бросать крупные купюры ресторанным музыкантам и покупать миллион алых роз – меньшее количество их просто не устроит. Представители знака обожают роскошь, а она, как известно, требует денег.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи становятся транжирами внезапно – неожиданно для самих себя. Они даже себе не могут объяснить, почему им захотелось приобрести эту – весьма, надо сказать, дорогостоящую – вещь особенно если она им совершенно не нужна. Представители знака могут рассказать множество интересных историй о том, как они потратили массу денег совершенно беспечно и бездарно, что, впрочем, совершенно не мешает им быть практичными и приобретать нужные им вещи по подходящей – не завышенной – цене. Как правило, речь в таком случае идет о мебели и крупной бытовой технике, но и вещи знаменитых брендов, приобретенные на распродаже, в их гардеробе тоже можно найти.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – эти эпикурейцы Зодиака – охотно тратят деньги на все, что делает их жизнь приятной. Если речь идет об одежде, то она должна быть только высокого качества; если о машине, то премиум-класса; если о еде, то она должна быть правильной и одновременно вкусной; если об интерьере, то тут прежде всего важен комфорт. Если у представителей знака не хватит средств, чтобы купить выбранную вещь сейчас, они будут собирать нужную сумму столько, сколько потребуется, но на дешевый аналог не польстятся. Неудивительно, что они числятся в списке самых расточительных знаков Зодиака – жадными их точно не назовешь, хотя тратятся они, как правило, только на себя, другие вряд ли чего-то от них добьются.

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