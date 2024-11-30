Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя наживать себе врагов

Один из самых сложных – темных – дней лунного календаря, который делает нас слабыми, безвольными и беззащитными перед лицом тех, кто сильнее – как людьми, так и обстоятельствами. Особенно опасно вступать в конфликты, какими бы они ни были – профессиональными или личными: выйти из них без потерь не удастся.

Сегодня, 30 ноября, вступать в конфликты нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно таким образом наживать себе врагов.

Близнецы

Близнецы, как правило, стараются уклониться от конфликтов, поскольку их натура не выдерживает ссор и конфронтации. Но сегодня они, похоже, решат, что их оппонент перешел все границы, и сами ринутся "в бой". Что может иметь неприятные последствия – в виде новых врагов.

Стрелец

Стрельцы – максималисты, к тому же они резки и несдержанны в выражениях, поэтому часто вступают в конфликты даже там, где в этом нет никакой необходимости. Сегодня они могут действовать совершенно без стоп-сигналов, поэтому врагов у них может прибавиться.

Козероги

Козероги, несмотря на свое упрямство и неуступчивость, конфликтуют только в самых крайних случаях, но сегодня им может показаться, что такой случай настал. Столкнуться с ними в таком состоянии, удовольствие сомнительное – неудивительно, что многие затаят зло.

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