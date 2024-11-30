Астрологический прогноз на 30 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит приступать к реализации новых проектов, лучше посвятить день отдыху – накануне выходных это будет логичным ходом.
Символ дня: Гидра.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: алый.
Счастливые камни дня: змеевик, перламутр.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.
Болезни дня: могут обостриться недомогания, связанные с психикой: в особо серьезных случаях важно сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: можно голодать и поститься, если же это невозможно, необходимо хотя бы максимально умерить свой аппетит.
Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется.
Магия и мистика дня: от гаданий нужно отказаться – правду все равно узнать не удастся.
Сны дня: сновидения нынешней ночи обманчивы, верить им не стоит.
Табу дня: категорически запрещается рисковать.
Цитата дня: "Кто не обладает мужеством рискнуть жизнью для достижения своей свободы, тот заслуживает быть рабом" (Георг Гегель).
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