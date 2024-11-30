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Астрологический прогноз на 30 ноября

Астрологический прогноз на 30 ноября

Перламутр - счастливый камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит приступать к реализации новых проектов, лучше посвятить день отдыху – накануне выходных это будет логичным ходом. 

Символ дня: Гидра. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: алый. 

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус. 

Болезни дня: могут обостриться недомогания, связанные с психикой: в особо серьезных случаях важно сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: можно голодать и поститься, если же это невозможно, необходимо хотя бы максимально умерить свой аппетит. 

Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется.

Магия и мистика дня: от гаданий нужно отказаться – правду все равно узнать не удастся. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи обманчивы, верить им не стоит. 

Табу дня: категорически запрещается рисковать. 

Цитата дня: "Кто не обладает мужеством рискнуть жизнью для достижения своей свободы, тот заслуживает быть рабом" (Георг Гегель). 

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