Астрологический прогноз на 30 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит приступать к реализации новых проектов, лучше посвятить день отдыху – накануне выходных это будет логичным ходом.

Символ дня: Гидра.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: алый.

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.

Болезни дня: могут обостриться недомогания, связанные с психикой: в особо серьезных случаях важно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: можно голодать и поститься, если же это невозможно, необходимо хотя бы максимально умерить свой аппетит.

Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется.

Магия и мистика дня: от гаданий нужно отказаться – правду все равно узнать не удастся.

Сны дня: сновидения нынешней ночи обманчивы, верить им не стоит.

Табу дня: категорически запрещается рисковать.

Цитата дня: "Кто не обладает мужеством рискнуть жизнью для достижения своей свободы, тот заслуживает быть рабом" (Георг Гегель).

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