Астрологічний прогноз на 30 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати реалізацію нових проектів, краще присвятити деньвідпочинку – напередодні вихідних це буде логічним перебігом.

Символ дня: Гідра.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливе каміння дня: змійовик, перламутр.

За якусь частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: можуть загостритись нездужання, пов'язані з психікою: в особливо серйозних випадках важливо відразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна голодувати і постити, якщо ж це неможливо, необхідно хоча б максимально стримати свій апетит.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується.

Магія та містика дня: від ворожінь треба відмовитись – правду все одно дізнатися не вдасться.

Сни дня: сновидіння цієї ночі оманливі, вірити їм не варто.

Табу дня: категорично забороняється ризикувати.

Цитата дня: «Хто не має мужності ризикнути життям для досягнення своєї свободи, той заслуговує бути рабом»(Георг Гегель).

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