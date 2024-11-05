Чем кормить птиц в холодное время года

Зима близко и, когда показания на термометре опустятся ниже ноля, наше внимание и забота потребуются представителям дикой природы.

По мере изменения погоды птицы жадно поедают любые семена и ягоды, но когда они все съедят, у нас появиться уникальный шанс дополнить естественный запас пригодных для птиц продуктов и понаблюдать за ними не выходя из дома.

О том, чем подкормить птиц поздней осенью и зимой рассказывает знаменитый британский садовник Монти Дон.

Одна из вещей, которые поднимают настроение зимой, — это наблюдение за птицами, которые прилетают к вашим окнам в специально оборудованную для них кормушку.

Очень важно, чтобы еда для птиц была максимально калорийной. Семечки, орехи и жиры — лучшее из всего. Остатки выпечки, хлеба и риса всегда быстро съедаются, фрукты хороши, особенно для дроздов и черных дроздов. Тертый сыр популярен, как и вареный (но не сырой) картофель.

Избегайте всего соленого, например, чипсов, соленого арахиса или бекона. Можно купить сушеных мучных червей, которых жадно пожирают малиновки, синицы и крапивники. Если вы сомневаетесь, семена подсолнечника и жировые шарики — желательно подвешенные так, чтобы синицы могли на них сесть, не будучи запуганными более агрессивными птицами — неизменно популярны.

Есть способ убедиться, что всю еду не сожрут голуби и скворцы, — найти старое бревно с множеством трещин и щелей и насыпать на него семян. Мелкие птицы извлекут все до последней капли из щелей, куда более крупные не смогут добраться.

Как только вы начнете кормить, постарайтесь как можно чаще кормить птиц, так как птицы тратят драгоценную энергию, прилетая к вашей кормушке, которая тратится напрасно, если она пуст. Также всегда следите за тем, чтобы у них был свежий запас воды для питья, особенно в морозную погоду.

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