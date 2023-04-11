Время картошки: когда, как и какие сорта сажать

Большинство счастливых обладателей собственного участка земли стараются вырастить по возможности больше урожая овощей, ягод и фруктов. И прежде всего – картофеля. Если запастись своим картофелем – зимой не пропадешь! Кстати, именно сейчас для этого самое время.

Если на березе появились листья, значит, пора заняться посадкой картофеля. Так считает кандидат сельскохозяйственных наук, ранее – старший научный сотрудник НИИ картофелеводства "Полесье", а теперь – дачник с ученой степенью Анатолий Пиндак.

Если высаживать именно в этот период, вы гарантировано "убегаете" от так называемых "возвратных" заморозков начала мая, высаживаете клубни в прогретую землю, а майские дожди помогут растению набраться сил и дать много качественных клубней.

Выращивать картошку на даче снова стало выгодно

Приятно на своем участке подрыть холмик под картофельным кустом и выудить молодые клубни гарантированной свежести на обед! Кроме того, картофельная грядка – это подвод одолеть гиподинамию и нарастающую лень, а также сэкономить немало средств из отощавшего семейного бюджета.

Агротехника возделывания картофеля несложная, но есть несколько приемов, которые позволят уберечь грядку от болезней, вредителей, погодных катаклизмов и получить достойный урожай.

Когда лучше сажать картофель

Итак, народный календарь рекомендует высаживать картофель, когда на березе появились молодые листочки. Наука вполне согласна с народным календарем, что бывает нечасто. Температура земли в это время уже составляет необходимый минимум – 8-10 градусов тепла.

Следует помнить, что после посадки картофель дает всходы через 2-3 недели, когда минует опасность майских возвратных заморозков (для растения губительна даже нулевая температура воздуха) и почти гарантированно пройдут весенние дожди. Прекрасное время для вегетации!

Если же посадили раньше и всходы уже появляются на поверхности, их можно прикрыть агроволокном (если площадь под картошкой небольшая), мульчировать соломой, а лучше всего – "похоронить" всходы под гребнями земли. Земля спасет от возможных заморозков, а, кроме того, растение даст дополнительные боковые побеги – столоны, на которых тоже разовьются клубни. Картофель любит, когда его высоко окучивают. И урожайность повышается, и сорняки меньше одолевают.

Если лето ожидается засушливое, подбираем место под картошку в низинах (если есть возможность выбирать, конечно), где грунтовые воды ближе, в идеале – сантиметров 50-60 от поверхности. Тогда хороший урожай гарантирован.

Как подготовить землю и сами клубни к посадке

Для нормальной вегетации картофелю нужна пища. Это азот, фосфор и калий, которыми нужно удобрить почву. Если нет органики, вносим (в соответствии с нормами внесения) нитроаммофоску – минеральное удобрение с характерными розовыми гранулами. Оно наиболее оптимальное.

Перед тем как опустить клубни в землю, их нужно обработать специальными препаратами, чтобы защитить будущий урожай от болезней и вредителей, в частности, проволочника и личинок майского жука. Это, в частности, препарат "Престиж" и ему подобные.

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Расстилаем на земле полиэтиленовую пленку, раскладываем на ней посевной материал, опрыскиваем "Престижем", осторожно переворачиваем клубни граблями или сапкой и опрыскиваем с другой стороны. Даем немного обсохнуть, приступаем к посадке. При этом обязательно пользуемся рукавицами, а после – хорошенько моем руки.

Что касается борьбы с колорадским жуком уже по растению, ассортимент препаратов очень большой, здесь их перечислять особого резона, пожалуй, нет. Заметим лишь, что "химию" для борьбы с вредителями и сорняками нужно покупать только в специализированных магазинах. На рынках очень много фальсификата.

Какие сорта картофеля выбрать под посадку

У раннеспелых сортов формирование клубней идет сразу же с началом вегетации. Поэтому уже на 45-й день после посадки мы получаем товарные клубни. Это, например, сорта "Тайфун", "Овация" (польский сорт). Хорош германский сорт "Романце" (Romanze). По-прежнему актуален сорт "Білявка", созданный в НИИ картофелеводства "Полесье" (с. Грозино, Житомирская обл.), к созданию которого имеет прямое отношение наш эксперт Анатолий Пиндак. Сорт районирован в Полесском регионе и очень урожайный.

Следует сказать пару слов о севообороте: при достаточном количестве удобрений картофель можно выращивать на одном месте несколько лет подряд без существенного снижения урожаев. Однако придется использовать больше химических средств борьбы с вредителями и болезнями. Так что, если есть такая возможность, лучше, конечно (и для почвы, и для самой агрокультуры), менять участки под картофелем. Предшественником для картофеля может быть любая культура, кроме пасленовых (томатов, табака, перца, баклажанов), поскольку у них одинаковые с картофелем вредители и болезни.

Итак, время картошки настало. Не упустите его!

Юлия Мельничук

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