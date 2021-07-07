Как приготовить домашний лимонад

Нестерпимая летняя жара отодвигает на второй план вопрос "Что бы поесть?" На первый план выступает другая проблема – чем лучше утолить жажду.
Предлагаем вашему вниманию рецепт домашнего лимонада, главное отличие которого от заводских напитков заключается в его абсолютной натуральности. Мало того, регулируя количество сахара, вы можете подгонять под свой вкус сладость.
Домашний лимонад – это прекрасный освежающий напиток, а его рецепт станет вашей палочкой-выручалочкой в условиях летнего зноя.
Ингредиенты:
- 2 л воды
- 3-5 лимонов
- 1 стакан сахара
Приготовление
Из лимонов выжать сок (для приготовления домашнего лимонада его потребуется 1 стакан).
1 стакан воды довести до кипения, добавить сахар и мешать до полного его растворения.
Сахарный сироп остудить, влить лимонный сок и развести оставшейся охлажденной водой.
На заметку
Подавайте лимонад со льдом, украсив стакан долькой лимона.
Для ароматизации домашнего лимонада используйте мяту, имбирь или тархун.
Обычную питьевую воду можно заменить газированной, а лимоны – апельсинами.
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