Курьезное ДТП в Харькове: надувная лодка протаранила иномарку

Владелец лодки после аварии пытался скрыться.

В Харькове мужчина транспортировал проезжей частью надувную лодку, прикрепив его сзади к своему авто. Плавсредство оторвалось и выехало на встречную полосу, врезалось во встречной Шкодой.

Об этом говорится в ТСН.Ранок .7июля.

Однако владелец лодки не остановился, а прибавил газу и начал убегать. Копы быстро разыскали мужчину и выписали два протокола. А еще оштрафовали почти на 3,5 тысячи гривен, потому что ездил с просроченным удостоверением.

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Напомним, в Днепропетровске на углу улицы Каруны и проспекта Воронцова произошло курьезное ДТП. Женщина "припарковала" свой джип прямо в киоск.

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