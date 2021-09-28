Осенний гардероб для девушек plus size: модные советы от Андре Тана

Популярный украинский дизайнер поделился новыми советами и в этот раз рассказал, на что обратить внимание, а от чего отказаться девушкам plus size. По словам Тана, осенью 2021 года нужно не забывать о женственности, отказаться от бесформенных свитеров крупной вязки и экспериментировать с аксессуарами.

Брючный костюм - настоящий маст-хэв на все времена, главное, соблюдать несколько простых правил при его выборе. Начнем с брюк. Наиболее выгодно на пышных девушках будут смотреться прямые модели. Обратите внимание на брюки со стрелками или любой другой вертикальной отделкой. Пиджак должен быть структурный, хорошо держащий форму.

Instagram Андре Тана

Главное правило трикотажа для девушек plus size: не выбирайте свитеры и кардиганы крупной вязки. А вот лаконичный трикотаж без лишнего декора станет отличной базой вашего осеннего гардероба. Если есть такая возможность, приобретите джемпер из кашемира.

Instagram Андре Тана

Холодное время года - не повод забывать о женственности. Тем более что юбки и платья в сочетании с осенними грубыми ботинками или сапогами с высоким голенищем смотрятся очень стильно. Я бы рекомендовал юбку-плиссе или любую модель на запах. Выбирайте изделия из плотных тканей.

Instagram Андре Тана

Так любимый всеми тренч отлично впишется в осеннюю капсулу. Идеальной станет длина ниже середины икры. Пояс подчеркнет талию и создаст силуэт "песочные часы". В выборе пальто нет каких-то жёстких ограничений - советую лишь обходить стороной модель "кокон". Избегать гипероверсайз, чересчур дутые варианты или, наоборот, короткие обтягивающие курточки.

Instagram Андре Тана

Обувь. Следите, чтобы верх ботильонов и сапог не заканчивался на самом широком месте ваших ног (икр или щиколоток). А сделать их визуально стройнее помогут модели с широким голенищем или свободным верхом.

Instagram Андре Тана

Аксессуары. Разнообразить осенний гардероб помогут однотонные и принтованные платки. Поэкспериментируйте также со шляпами и шапками - это очень стильно!

Instagram Андре Тана

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