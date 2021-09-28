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Осенний гардероб для девушек plus size: модные советы от Андре Тана

Осенний гардероб для девушек plus size: модные советы от Андре Тана

Андре Тан/Пресс-служба

Популярный украинский дизайнер поделился новыми советами и в этот раз рассказал, на что обратить внимание, а от чего отказаться девушкам plus size. По словам Тана, осенью 2021 года нужно не забывать о женственности, отказаться от бесформенных свитеров крупной вязки и экспериментировать с аксессуарами.

Брючный костюм - настоящий маст-хэв на все времена, главное, соблюдать несколько простых правил при его выборе. Начнем с брюк. Наиболее выгодно на пышных девушках будут смотреться прямые модели. Обратите внимание на брюки со стрелками или любой другой вертикальной отделкой. Пиджак должен быть структурный, хорошо держащий форму.

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Главное правило трикотажа для девушек plus size: не выбирайте свитеры и кардиганы крупной вязки. А вот лаконичный трикотаж без лишнего декора станет отличной базой вашего осеннего гардероба. Если есть такая возможность, приобретите джемпер из кашемира.

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Холодное время года - не повод забывать о женственности. Тем более что юбки и платья в сочетании с осенними грубыми ботинками или сапогами с высоким голенищем смотрятся очень стильно. Я бы рекомендовал юбку-плиссе или любую модель на запах. Выбирайте изделия из плотных тканей.

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Так любимый всеми тренч отлично впишется в осеннюю капсулу. Идеальной станет длина ниже середины икры. Пояс подчеркнет талию и создаст силуэт "песочные часы". В выборе пальто нет каких-то жёстких ограничений - советую лишь обходить стороной модель "кокон". Избегать гипероверсайз, чересчур дутые варианты или, наоборот, короткие обтягивающие курточки.

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Обувь. Следите, чтобы верх ботильонов и сапог не заканчивался на самом широком месте ваших ног (икр или щиколоток). А сделать их визуально стройнее помогут модели с широким голенищем или свободным верхом.

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Аксессуары. Разнообразить осенний гардероб помогут однотонные и принтованные платки. Поэкспериментируйте также со шляпами и шапками - это очень стильно!

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

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