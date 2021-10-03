Ночные заморозки и солнечный день: какой будет погода в понедельник, 4 октября

Ночные заморозки и солнечный день: какой будет погода в понедельник, 4 октября

Заморозки возможны не только на почве, но и в воздухе.

В понедельник, 4 октября, в Украине будет солнечно, без осадков. Ночью во многих областях возможны заморозки, а днем — преимущественно 11-16 градусов, а в отдельных регионах — до 22 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6 градусов тепла. В Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5 градусов. В южной части и на Закарпатье ночью местами 5-10 градусов тепла.

Температура днем 11-16 градусов, в Прикарпатье и Закарпатье местами 17-22 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 4 октября 2021 года / Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают, что заморозки будут и в последующие дни.

"5-6 октября в северных, центральных, 6 октября и в восточных и большинстве западных областей заморозки на поверхности почвы. Первый уровень опасности", — отметили в Укргидрометцентре.

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