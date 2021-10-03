Засуха в Луцке: "Александрия" потеряла очки в матче с новичком УПЛ

Засуха в Луцке: "Александрия" потеряла очки в матче с новичком УПЛ

Команды не поразили ворота друг друга.

Ровенский "Верес" и "Александрия" расписали ничью в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Авангард" в Луцке завершилась без забитых мячей - 0:0.

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Обе команды за игру имели несколько хороших моментов, но реализация подвела. Как итог, нулевая ничья и по одному очку в копилку сегодняшних соперников.

"Александрия" (18 очков) закрепилась на пятом месте в таблице УПЛ. "Верес" (12 баллов), который лишь в этом сезоне вернулся в элиту украинского футбола, поднялся на восьмую строчку.

В следующем туре Чемпионата Украины, который состоится после паузы на игры сборных, "Верес" 18 октября в Одессе встретится с "Черноморцем", а "Александрия" днем ранее примет "Ворсклу".

Напомним, сегодня, 3 октября, в центральном матче первого круга на столичном "Олимпийском" сыграют "Динамо" и "Шахтер". Поединок начнется в 19:30. Прямую трансляцию смотрите на телеканале 2+2 и онлайн на нашем сайте.

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