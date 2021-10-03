В Сумах шесть человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом

В Сумах шесть человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом

Семья отравилась угарным газом. Двух взрослых и трех детей — 3, 7 и 11 лет —госпитализировали.

В Сумах шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, отравились угарным газом.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

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Почувствовав слабость и ухудшение самочувствия, семья обратились за помощью к медикам. По словам врачей, у граждан были признаки отравления угарным газом. После оказания необходимой помощи 39-летнего мужчину отпустили домой, а вот 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчину и трех детей — 3, 7 и 11 лет — госпитализировали.

Правоохранителям пострадавшие рассказали, что пользовалась газовым проточным водонагревателем. Однако из-за неисправности воздушной вытяжки в квартире им стало плохо и они обратились за помощью к врачам. По данному факту полицейские проводят проверку.

Как сообщает УНИАН, сейчас все пострадавшие находятся в реанимационных отделениях.

Напомним, что в Тернополе 2-летний мальчик отравился угарным газом. Также во Львовской области двое детей, 5 и 9 лет, отравились угарным газом.

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