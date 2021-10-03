Счастливый отец: экс-"Холостяк" Михайлюк показал милые снимки с подросшей дочерью

Пилот очень счастлив, что у него родилась дочь, снимками которой он с радостью делится со своими поклонниками.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" – Макс Михайлюк – умилил подписчиков новыми снимками со своей подросшей пятимесячной дочерью Арианой. Фото были сделаны во время небольшого отдыха в Черногории на набережной.

Счастливый отец держит на руках малышку и улыбается.

Макс Михайлюк с дочерью / Instagram Макса Михайлюка

"Дочь - один из самых прекрасных подарков в этой жизни", - подписал он снимок.

Одет пилот в белуюю футболку и темные шорты. На дочери – светлое боди.

Макс Михайлюк / Instagram Макса Михайлюка

Фолловеры в восторге от снимков.

"Папина принцесса", "Копия папочки", "Така мила", "Очень красивые", "Какая бубочка! Копия папа", "Постоянно любуюсь вашей кнопочкой! Какая же она милая. Вы, как всегда, прекрасны", "Прелестная девочка", "Папина доченька, папина радость, счастье и любовь, целый мир",- написали подписчики в комментариях.

Макс показал еще одно милое семейное фото из отпуска, на котором он запечатлен с дочерью и женой Дашей.

Макс Михайлюк с женой и дочерью / Instagram Макса Михайлюка

Ранее супруга Михайлюка - Даша Хлистун - выложила милое фото с дочерью на пляже.

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