В Швеции позволят подросткам вакцинироваться от COVID-19, даже несмотря на запрет родителей

В Швеции позволят подросткам вакцинироваться от COVID-19, даже несмотря на запрет родителей

Отмечается, что 15-летние подростки являются достаточно взрослыми, чтобы самостоятельно принимать такие решения.

В Швеции разрешат 15-летним подросткам вакцинироваться от COVID-19, даже несмотря на запрет родителей.

Об этом сообщает The Local.

Шведская ассоциация местных властей и регионов (SKR) заявляет, что 15-летние подростки являются достаточно взрослыми, чтобы самостоятельно принимать такие решения. Хотя отмечается, что каждый регион должен определиться, нужно ли родителям выражать свое мнение.

Также читайте В Украине растет детская заболеваемость коронавирусом: когда начнется массовая вакцинация подростков

"SKR оценила правовую поддержку, которую оказывает регионам и муниципалитетам, и теперь считает, что можно оценить, является ли человек достаточно зрелым принимать решения в возрасте от 15 лет и старше", — сказала руководитель отдела здравоохранения.

Представители здравоохранения оценят степень зрелости после того, как подростки заполнят анкету о состоянии своего здоровья и важности вакцинации от COVID-19.

Для детей до 15 лет регионы и муниципалитеты должны обязательно получать письменное согласие родителей о прививке. Однако в случае возникновения разногласий между родителями и 12-14-летними детьми в вопросах вакцинации сотрудники здравоохранения все же могут в некоторых случаях дать индивидуальную оценку зрелости ребенка и пойти против воли родителей.

Ранее врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказала о вакцинации детей от COVID-19 и том, стоит ли бояться побочных реакций.

Коронавирус в Украине: в Минздраве рассматривают возможность массовой вакцинации подростков

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку