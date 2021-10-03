У Швеції дозволять підліткам вакцинуватися від COVID-19, навіть попри заборону батьків

Зазначається, що 15-річні підлітки є достатньо дорослими, щоб самостійно ухвалювати такі рішення.
У Швеції дозволять 15-річним підліткам вакцинуватися від COVID-19, навіть попри заборону батьків.
Про це інформує The Local.
Шведська асоціація місцевої влади та регіонів (SKR) заявляє, що 15-річні підлітки є достатньо дорослими, щоб самостійно ухвалювати такі рішення. Хоча зазначається, що кожен регіон повинен визначитися, чи потрібно батькам висловлювати свою думку.
"SKR оцінила правову підтримку, яку надає регіонам і муніципалітетам, і тепер вважає, що можна оцінити, чи є людина досить зрілою ухвалювати рішення у віці від 15 років і старше", — сказала керівник відділу охорони здоров'я.
Представники охорони здоров'я оцінять ступінь зрілості після того, як підлітки заповнять анкету про стан свого здоров’я та важливість вакцинації від COVID-19.
Для дітей до 15 років регіони і муніципалітети повинні обов’язково отримувати письмову згоду батьків про щеплення. Проте у разі виникнення розбіжностей між батьками і 12-14-річними дітьми у питаннях вакцинації співробітники охорони здоров'я все ж можуть в деяких випадках дати індивідуальну оцінку зрілості дитини і піти проти волі батьків.
Раніше лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповіла про вакцинацію дітей від COVID-19 і те, чи варто боятися побічних реакцій.