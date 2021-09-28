Осінній гардероб для дівчат plus size: модні поради від Андре Тана

Популярний український дизайнер поділився новими порадами і цього разу розповів, на що звернути увагу, а від чого відмовитися дівчатам plus size. За словами Тана, восени 2021 року треба не забувати про жіночність, відмовитися від безформних светрів великої в'язки і експериментувати з аксесуарами.

Штанний костюм — справжній маст-хев на всі часи, головне, дотримуватися кількох простих правил під час його вибору. Почнемо зі штанів. Найбільш вигідний вигляд на пишних дівчатах будуть мати прямі моделі. Зверніть увагу на штани зі стрілками або будь-який інший з вертикальними обробками. Піджак повинен бути структурний, добре тримати форму.

Instagram Андре Тана

Головне правило трикотажу для дівчат plus size: не вибирайте светри та кардигани грубої в'язки. А ось лаконічний трикотаж без зайвого декору стане чудовою базою вашого осіннього гардероба. Якщо є така можливість, придбайте джемпер з кашеміру.

Instagram Андре Тана

Холодна пора року — не привід забувати про жіночність. Тим паче, що спідниці і сукні в поєднанні з осінніми грубими черевиками або чобітьми з високою халявою мають дуже стильний вигляд. Я б рекомендував спідницю плісе або будь-яку модель на запах. Вибирайте вироби зі щільних тканин.

Instagram Андре Тана

Улюблений усіма тренч чудово впишеться в осінню капсулу. Ідеальною стане довжина нижче середини литки. Пояс підкреслить талію і створить силует "пісковий годинник". У виборі пальта немає якихось жорстких обмежень — раджу лише проходити повз моделі "кокон". Уникати гіпероверсайз, надто дуті варіанти або, навпаки, куці обтислі курточки.

Instagram Андре Тана

Взуття. Стежте, щоб верх ботильйонів і чобіт не закінчувався на найширшому місці ваших ніг (литок або щиколоток). А зробити їх візуально стрункішими допоможуть моделі з широкою халявою або вільним верхом.

Instagram Андре Тана

Аксесуари. Урізноманітнити осінній гардероб допоможуть однотонні і принтовані хустки. Експериментуйте також з капелюхами і шапками, це дуже стильно!

Instagram Андре Тана

Читайте також: Яке взуття вибрати на осінь 2021: Андре Тан назвав головні хіти сезону

Катя Осадча та Андре Тан презентували спільну колекцію (8 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання