Меган Фокс: сексуальная звезда "Трансформеров", модель и бунтарка

Что мы знаем об актрисе.
Досье звезды
- Дата рождения: 16 мая 1986 года
- Знак Зодиака: Телец
- Год восточного календаря: Тигр
- Место рождения: Оук-Ридж, Теннесси, США
- Семейное положение: в бракоразводном процессе
- Рост: 1,63 м
- Вес: 52 кг
- Параметры: 86 – 62 – 86
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Биография и карьера Меган Фокс
Голливудская актриса Меган Фокс известна зрителям благодаря фильму "Трансформеры", но начиналась история Меган, как и многих ее коллег, не так радужно.
Меган Дениз Фокс родилась в американском штате Теннесси. Ее семья была не очень благополучной: отец работал надзирателем за условно освобожденными преступниками, а про мать и вовсе ничего не известно. Когда девочке было три года, родители развелись. Вскоре мать снова вышла замуж за мужчину намного старше нее. Затем последовал переезд в штат Флорида и постоянная борьба за место под солнцем. Отчим воспитывал Меган в строгости, из-за чего у нее периодически случались панические атаки, которые выражались вспышками гнева и агрессии.
Высшего образования не имеет, окончила только среднюю школу во Флориде.
В пять лет Меган Фокс отдали в драматический кружок, девочка с удовольствием занималась танцами и актерским мастерством. В 13 лет приняла участие в танцевальном шоу и получила сразу несколько наград.
Первую роль Фокс сыграла в 15 лет вместе со знаменитыми на тот момент сестрами Олсен в фильме "Солнечные каникулы" в 2001 году. В 16 лет в ее актерском портфолио были эпизодические роли в фильмах "Плохие парни-2" Майкла Бэйя, "Улица Оушен", "За что тебя люблю", "Два с половиной человека" и "Помощь". А впереди долгожданный переезд в Лос-Анджелес и новые открывающиеся перед юной Меган Фокс перспективы.
После переезда Меган усердно работала над своей карьерой. И хотя в кино она по-прежнему играла второстепенные роли, например, в "Звезде сцены" вместе с Линдсей Лохан и в сериале "Королева экрана", редакторы глянцевых журналов оценили красоту девушки и стали приглашать ее для фотосессий в GQ, Maxim, Arena.
В 2008 году Меган была признана самой сексуальной женщиной на планете по версии читателей журнала FHM. Позже в одном из интервью Фокс призналась, что принимала наркотики и выступала за легализацию марихуаны.
Меган Фокс в фильме "Трансформеры"
Настоящий мировой успех приходит к Меган Фокс после выхода на экраны боевика Майкла Бэйя "Трансформеры" в 2007-м, где она сыграла роль Микаэлы Бейнс. Фильм собрал в прокате 700 миллионов долларов. Спустя год Меган снова пригласили поработать над второй частью фильма "Трансформеры: Месть падших", который вышел на экраны в 2009-м.
В сентябре 2009 года Меган оказалась в эпицентре скандала, связанного со съемочным процессом "Трансформеров". Коллеги называли ее неблагодарной, а она неустанно критиковала режиссера Майкла Бэйя, сравнивая его с Гитлером. И хотя, по версии Меган, ее не уволили, а она сама покинула проект, режиссер опроверг ее слова: "Я всегда смотрел сквозь пальцы на выходки Меган, но сейчас она зашла слишком далеко". В третьей части "Трансформеров" на смену Фокс пришла британская модель Рози Хантингтон-Уайтли.
В каких фильмах снималась Меган Фокс:
- "Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть"
- "Шлюшка"
- "Тело Дженнифер"
- "Джона Хекс"
- "Игры страсти"
- "Дети сексу не помеха"
- "Это сорок"
- "Диктатор"
- "Трансформеры"
- "Трансформеры: Месть падших"
- "Черепашки-ниндзя"
- "Черепашки-ниндзя - 2"
- "Зеровилль" и др.
Личная жизнь Меган Фокс
Вряд ли Меган можно назвать актрисой первого эшелона, зато в личной жизни Фокс преуспела – и замуж вышла, и ребенка родила в 26, что для Голливуда даже рановато. С мужем Брайаном Остин Грином была помолвлена с 2007 года. Вскоре пара разошлась, а в 2010-м решила пожениться. Свадьба состоялась 24 июня 2010 года на тайной церемонии на острове Мауи.
В сентябре 2012-го у Меган и Брайана родился сын Ноа Шэннон Грин. После рождения ребенка Меган не раз говорила в интервью, что сниматься обнаженной больше не будет, и все ее время было занято малышом. 12 февраля 2014 Меган родила второго сына Бодхи Рэнсона Грина. А 4 августа 2016 года актриса родила третьего сына Джорни Ривера Грина.
18 мая 2020 появилась информация, что Фокс и Грин расстались. Меган официально подала на развод.
А в июне 2020 года рэпер Machine Gun Kelly (Ричард Колсон Бэйкер) подтвердил, что встречается с актрисой.
Интересные факты о Меган Фокс
Как и многие голливудские звезды, Меган неравнодушна к татуировкам. У нее на теле их семь, но в 2011-м актриса заявляла, что планирует их вывести. Портрет любимой актрисы Мэрилин Монро она уже свела.
Фокс была лицом итальянской марки Emporio Armani.
Обожает животных: у нее дома живут кошки, собаки и даже белки.
Сделала маммопластику и увеличила губы.
Своим хобби называет рисование на компьютере, чтение книг, игру в боулинг.
Любимая группа – Nirvana. Меган выросла на рок-музыке, поэтому с юности считала себя "плохой девочкой". Сейчас же, после рождения детей, место агрессии заняла чрезмерная эмоциональность.
Панически боится темноты и полетов на самолете.
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