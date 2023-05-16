Меган Фокс: сексуальная звезда "Трансформеров", модель и бунтарка

Досье звезды

Дата рождения: 16 мая 1986 года

16 мая 1986 года Знак Зодиака: Телец

Телец Год восточного календаря: Тигр

Тигр Место рождения: Оук-Ридж, Теннесси, США

Оук-Ридж, Теннесси, США Семейное положение: в бракоразводном процессе

в бракоразводном процессе Рост: 1,63 м

1,63 м Вес: 52 кг

52 кг Параметры: 86 – 62 – 86

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Биография и карьера Меган Фокс

Голливудская актриса Меган Фокс известна зрителям благодаря фильму "Трансформеры", но начиналась история Меган, как и многих ее коллег, не так радужно.

Меган Дениз Фокс родилась в американском штате Теннесси. Ее семья была не очень благополучной: отец работал надзирателем за условно освобожденными преступниками, а про мать и вовсе ничего не известно. Когда девочке было три года, родители развелись. Вскоре мать снова вышла замуж за мужчину намного старше нее. Затем последовал переезд в штат Флорида и постоянная борьба за место под солнцем. Отчим воспитывал Меган в строгости, из-за чего у нее периодически случались панические атаки, которые выражались вспышками гнева и агрессии.

Высшего образования не имеет, окончила только среднюю школу во Флориде.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

В пять лет Меган Фокс отдали в драматический кружок, девочка с удовольствием занималась танцами и актерским мастерством. В 13 лет приняла участие в танцевальном шоу и получила сразу несколько наград.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Первую роль Фокс сыграла в 15 лет вместе со знаменитыми на тот момент сестрами Олсен в фильме "Солнечные каникулы" в 2001 году. В 16 лет в ее актерском портфолио были эпизодические роли в фильмах "Плохие парни-2" Майкла Бэйя, "Улица Оушен", "За что тебя люблю", "Два с половиной человека" и "Помощь". А впереди долгожданный переезд в Лос-Анджелес и новые открывающиеся перед юной Меган Фокс перспективы.

После переезда Меган усердно работала над своей карьерой. И хотя в кино она по-прежнему играла второстепенные роли, например, в "Звезде сцены" вместе с Линдсей Лохан и в сериале "Королева экрана", редакторы глянцевых журналов оценили красоту девушки и стали приглашать ее для фотосессий в GQ, Maxim, Arena.

В 2008 году Меган была признана самой сексуальной женщиной на планете по версии читателей журнала FHM. Позже в одном из интервью Фокс призналась, что принимала наркотики и выступала за легализацию марихуаны.

Меган Фокс в фильме "Трансформеры"

Настоящий мировой успех приходит к Меган Фокс после выхода на экраны боевика Майкла Бэйя "Трансформеры" в 2007-м, где она сыграла роль Микаэлы Бейнс. Фильм собрал в прокате 700 миллионов долларов. Спустя год Меган снова пригласили поработать над второй частью фильма "Трансформеры: Месть падших", который вышел на экраны в 2009-м.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

В сентябре 2009 года Меган оказалась в эпицентре скандала, связанного со съемочным процессом "Трансформеров". Коллеги называли ее неблагодарной, а она неустанно критиковала режиссера Майкла Бэйя, сравнивая его с Гитлером. И хотя, по версии Меган, ее не уволили, а она сама покинула проект, режиссер опроверг ее слова: "Я всегда смотрел сквозь пальцы на выходки Меган, но сейчас она зашла слишком далеко". В третьей части "Трансформеров" на смену Фокс пришла британская модель Рози Хантингтон-Уайтли.

В каких фильмах снималась Меган Фокс:

"Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть"

"Шлюшка"

"Тело Дженнифер"

"Джона Хекс"

"Игры страсти"

"Дети сексу не помеха"

"Это сорок"

"Диктатор"

"Трансформеры"

"Трансформеры: Месть падших"

"Черепашки-ниндзя"

"Черепашки-ниндзя - 2"

"Зеровилль" и др.

Личная жизнь Меган Фокс

Вряд ли Меган можно назвать актрисой первого эшелона, зато в личной жизни Фокс преуспела – и замуж вышла, и ребенка родила в 26, что для Голливуда даже рановато. С мужем Брайаном Остин Грином была помолвлена с 2007 года. Вскоре пара разошлась, а в 2010-м решила пожениться. Свадьба состоялась 24 июня 2010 года на тайной церемонии на острове Мауи.

В сентябре 2012-го у Меган и Брайана родился сын Ноа Шэннон Грин. После рождения ребенка Меган не раз говорила в интервью, что сниматься обнаженной больше не будет, и все ее время было занято малышом. 12 февраля 2014 Меган родила второго сына Бодхи Рэнсона Грина. А 4 августа 2016 года актриса родила третьего сына Джорни Ривера Грина.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин / Фото: Getty Images

18 мая 2020 появилась информация, что Фокс и Грин расстались. Меган официально подала на развод.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин / Фото: Getty Images

А в июне 2020 года рэпер Machine Gun Kelly (Ричард Колсон Бэйкер) подтвердил, что встречается с актрисой.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Интересные факты о Меган Фокс

Как и многие голливудские звезды, Меган неравнодушна к татуировкам. У нее на теле их семь, но в 2011-м актриса заявляла, что планирует их вывести. Портрет любимой актрисы Мэрилин Монро она уже свела.

Фото: Associated Press

Фокс была лицом итальянской марки Emporio Armani.

Обожает животных: у нее дома живут кошки, собаки и даже белки.

Сделала маммопластику и увеличила губы.

Своим хобби называет рисование на компьютере, чтение книг, игру в боулинг.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Любимая группа – Nirvana. Меган выросла на рок-музыке, поэтому с юности считала себя "плохой девочкой". Сейчас же, после рождения детей, место агрессии заняла чрезмерная эмоциональность.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Панически боится темноты и полетов на самолете.

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