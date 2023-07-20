Жизель Бундхен: самая высокооплачиваемая в мире модель

Дата рождения: 20 июля 1980 года

20 июля 1980 года Знак Зодиака: Рак

Рак Год восточного календаря: Обезьяна

Обезьяна Место рождения: Оризонтина, Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия

Оризонтина, Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия Семейное положение: замужем

замужем Рост: 1,8 м

1,8 м Вес: 60 кг

60 кг Параметры: 89 – 63 – 89

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Биография и карьера Жизель Бундхен

Жизель Бундхен – бразильская супермодель, одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире.

Родилась 20 июля 1980 года в небольшом бразильском городе Оризонтине в семье эмигрантов из Германии. В детстве мечтала стать профессиональной волейболисткой, играла в волейбольной команде Sogipa. У Жизель есть пятеро сестер, одна из которых - ее сестра-близнец. Все пятеро занимаются модельным бизнесом, но ни одна из них не достигла таких успехов, как Жизель.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Модельную карьеру Жизель Бундхен начала в 14 лет. Однажды молодая девушка поехала с друзьями в Сан-Паулу. Там в "Макдоналдсе" на нее обратил внимание скаут модельного агентства Elite Modeling. Он предложил ей попробовать себя в модельном бизнесе. Но девушка не сразу согласилась. Против модельной карьеры Жизель выступил ее отец. Позже Бундхен призналась, что ей удалось уговорить отца, так как работа моделью давала неплохие перспективы заработка. Очень скоро имя Жизель Бундхен стало известным на всю Бразилию, и она переехала в Нью-Йорк.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

В Нью-Йорке она начала сотрудничать с такими известными Модными домами, как Ralph Lauren, Dolce&Gabbana, Versace, Valentino, Celine, Gianfranco Ferre, Chloe.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Уже в 2000 году модель за один выход на подиум получала от 7 до 15 тысяч долларов. В 2003-м ее доход составил 10 миллионов долларов. С 2004-й по 2008-й Жизель заключила контракт с бельевой маркой Victoria's Secret, его сумма составила 30 миллионов долларов. К концу 2008 года гонорары за показ у Жизель Бундхен составляли от 50 тысяч долларов. Ее начали называть одной из самых высокооплачиваемых моделей мира.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Жизель снималась для многих глянцевых журналов, в числе которых Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, Rolling Stone. Также модель пробовала себя в роли актрисы, снялась в фильмах "Нью-Йоркское такси" и "Дьявол носит Prada".

В апреле 2015 года Жизель Бундхен завершила карьеру подиумной модели. Последний раз она вышла на подиум в рамках показа бразильского бренда Colcci на Неделе моды в Сан-Паулу. Однако Жизель продолжит сниматься для разных брендов в рекламных фотосессиях.

Личная жизнь Жизель Бундхен

В конце 90-х Бундхен встречалась с манекенщиком Скоттом Барнхилом и земляком, мультимиллиардером Хоао-Пауло Динизом.

С 2000 по 2005-й у Жизель был роман с Леонардо Ди Каприо, которого она бросила из-за его чрезмерной любви к вечеринкам. в 2004-м они вошли в число самых красивых пар по версии журнала People.

Жизель и Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press

Жизель Бундхен и Том Брэди

Жизель Бундхен / Фото: Associated Press

В 2007-м модель познакомилась с футболистом Томом Брэди, за которого в 2009-м вышла замуж. У пары есть двое детей: сын Бенджамин (2009 года рождения) и дочь Вивьен, родившаяся в 2012 году.

Жизель Бундхен и Том Брэди / Фото: Associated Press

Секрет красоты Жизель Бундхен

Большое внимание Жизель Бундхен уделяет здоровому образу жизни. Несколько раз в неделю занимается йогой и кунг-фу.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Тщательно следит за своим питанием. "Во время беременности многие едят все, что им вздумается, и в итоге сами превращаются в мусорное ведро", - говорит Жизель. На диетах модель не сидит, но если нужно сбросить пару килограммов, прибегает к помощи своей собственной экспресс-диеты.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

О своей красоте говорит так: "Что мне нравится в своем лице? Веснушки. Что не нравится? Такого нет. Это не самолюбование, просто я принимаю себя такой, какая есть, со всеми достоинствами и недостатками".

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Идеальный завтрак модели - свежие овощи и фрукты, которые она дополняет яйцами, авокадо, кокосовым маслом и безглютеновым хлебом. Ест красное мясо не чаще одного раза в месяц. Ужинает не позже 6 вечера, чаще всего - в 17:30.

Не употребляет алкогольные и газированные напитки.

Ежедневно делает массаж тела сухой щеткой.

Интересные факты о Жизель Бундхен

Занимается благотворительностью. В частности, уделяет внимание помощи больным СПИДом в Африке. С 2009 года является Послом Доброй воли ЮНЕП, занимается освещением экологических проблем на своем сайте и блоге.

Жизель любит кататься на велосипеде, играть в волейбол и футбол.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

У модели есть татуировка: маленькая звезда на запястье, напоминающая Жизель о бабушке. Считает себя очень трудоспособной.

Любит загорать с 7 до 9 утра.

Жизель Бундхен / Фото: Associated Press

У Бундхен есть собственная марка нижнего белья Gisele Intimates, которое она лично демонстрирует в рекламных кампаниях.

Фото: Getty Images

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