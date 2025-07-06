Мощная магнитная буря затихла — что будет дальше

Магнитная буря / © pixabay.com

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В воскресенье, 6 июля, на Земле будет затишье после магнитной бури, накрывшей нашу планету несколькими днями раньше. Однако некоторые люди могут ощущать влияние Солнца и в этот период.

Об этом сообщает Meteoagent.

В воскресенье, 6 июля, шторм упадет до 2,7 балла (зеленый уровень). Такая буря также низка и не влияет на самочувствие.

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Как защититься от воздействия магнитных бурь

Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:

Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая

Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет

Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени

Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком

Регулярно проветривайте комнату и больше находитесь на свежем воздухе

Перед сном принимайте контрастный душ