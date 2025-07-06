- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
Мощная магнитная буря затихла — что будет дальше
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие. Впрочем, в зоне риска люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами или повышенной чувствительностью к изменениям погоды.
В воскресенье, 6 июля, на Земле будет затишье после магнитной бури, накрывшей нашу планету несколькими днями раньше. Однако некоторые люди могут ощущать влияние Солнца и в этот период.
Об этом сообщает Meteoagent.
В воскресенье, 6 июля, шторм упадет до 2,7 балла (зеленый уровень). Такая буря также низка и не влияет на самочувствие.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:
Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая
Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет
Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени
Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком
Регулярно проветривайте комнату и больше находитесь на свежем воздухе
Перед сном принимайте контрастный душ