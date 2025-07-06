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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

Мощная магнитная буря затихла — что будет дальше

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие. Впрочем, в зоне риска люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами или повышенной чувствительностью к изменениям погоды.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Магнитная буря

Магнитная буря / © pixabay.com

В воскресенье, 6 июля, на Земле будет затишье после магнитной бури, накрывшей нашу планету несколькими днями раньше. Однако некоторые люди могут ощущать влияние Солнца и в этот период.

Об этом сообщает Meteoagent.

В воскресенье, 6 июля, шторм упадет до 2,7 балла (зеленый уровень). Такая буря также низка и не влияет на самочувствие.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:

  • Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая

  • Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет

  • Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени

  • Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком

  • Регулярно проветривайте комнату и больше находитесь на свежем воздухе

  • Перед сном принимайте контрастный душ

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Дата публикации
Количество просмотров
97
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