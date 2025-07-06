Магнітна буря / © pixabay.com

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У неділю, 6 липня, на Землі буде затишшя після магнітної бурі, яка накрила нашу планету кількома днями раніше. Однак деякі люди можуть відчувати вплив Сонця і в цей період.

Про це повідомляє Meteoagent.

У неділю, 6 липня, шторм впаде до 2,7 бала (зелений рівень). Така буря також є низькою та не впливає на самопочуття.

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Як захиститися від впливу магнітних бур

Для кращого самопочуття під час бурі дотримуйтесь наступних правил:

Пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю

Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет

Їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені

Збільште фізичну активність і більше ходіть пішки

Регулярно провітрюйте кімнату і більше перебувайте на свіжому повітрі

Перед сном приймайте контрастний душ