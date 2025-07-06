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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Потужна магнітна буря пішла на спад — що буде далі

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Втім, у зоні ризику люди, що мають хронічні захворювання, серцево-судинні проблеми або підвищену чутливість до змін погоди.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Магнітна буря

Магнітна буря / © pixabay.com

У неділю, 6 липня, на Землі буде затишшя після магнітної бурі, яка накрила нашу планету кількома днями раніше. Однак деякі люди можуть відчувати вплив Сонця і в цей період.

Про це повідомляє Meteoagent.

У неділю, 6 липня, шторм впаде до 2,7 бала (зелений рівень). Така буря також є низькою та не впливає на самопочуття.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Для кращого самопочуття під час бурі дотримуйтесь наступних правил:

  • Пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю

  • Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет

  • Їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені

  • Збільште фізичну активність і більше ходіть пішки

  • Регулярно провітрюйте кімнату і більше перебувайте на свіжому повітрі

  • Перед сном приймайте контрастний душ

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Дата публікації
Кількість переглядів
149
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