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- Наука та IT
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Потужна магнітна буря пішла на спад — що буде далі
Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Втім, у зоні ризику люди, що мають хронічні захворювання, серцево-судинні проблеми або підвищену чутливість до змін погоди.
У неділю, 6 липня, на Землі буде затишшя після магнітної бурі, яка накрила нашу планету кількома днями раніше. Однак деякі люди можуть відчувати вплив Сонця і в цей період.
Про це повідомляє Meteoagent.
У неділю, 6 липня, шторм впаде до 2,7 бала (зелений рівень). Така буря також є низькою та не впливає на самопочуття.
Як захиститися від впливу магнітних бур
Для кращого самопочуття під час бурі дотримуйтесь наступних правил:
Пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю
Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет
Їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені
Збільште фізичну активність і більше ходіть пішки
Регулярно провітрюйте кімнату і більше перебувайте на свіжому повітрі
Перед сном приймайте контрастний душ