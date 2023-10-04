Украина создала плащ-невидимку для ВСУ: как он выглядит (видео)

Плащ-невидимка будет спасать жизнь украинским военным. Он блокирует излучение тепла.
Украинцы разработали плащ-невидимку для сил обороны, который будет защищать от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Его создали разработчики платформы Brave1.
Об изобретении сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметным для врага. Разработка компактная и легкая – вес до 2,5 кг. Обладает высокой защищенностью от дождя и мокрого снега. Также плащ не горит и защищает от высоких температур.
Министр показал видео с плащом. На кадрах показан образец, прошедший успешные испытания в полевых условиях.
"Плащ-невидимка – это лишь одна из разработок, которая поможет спасать жизнь наших военных на фронте. Нужно еще больше", – уверен Федоров.
Напомним, по данным Минцифры, "армия Дронов" за месяц поразила около 140 танков и 270 артиллерийских систем врага.
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