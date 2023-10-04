Україна створила плащ-невидимку для ЗСУ: який вигляд він має (відео)

Українці розробили плащ-невидимку для Сил оборони, який захищатиме від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Його створили розробники платформи Brave1.

Про винахід повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Розробка компактна та легка - вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур.

Міністр показав відео із плащем. На кадрах показаний зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах.



"Плащ-невидимка - це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Потрібно ще більше", - впевнений Федоров.

Україна створила плащ-невидимку для ЗСУ

Нагадаємо, за даними Мінцифри, "армія Дронів" за місяць вразила майже 140 танків та 270 артилерійських систем ворога.

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