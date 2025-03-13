14 марта — какой церковный праздник, о чем обязательно нужно помолиться в этот день

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 14 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного Венедикта. Венедикт родился в Нурсии (Италия), в богатой и знатной семье. Его родители мечтали, чтобы он стал общественным деятелем, поэтому Венедикт учился в Риме, но вскоре понял, что светская карьера не для него. Он решил удалиться от мира, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Перебравшись в горы Субиако, он начал вести жизнь отшельника.

В Субиако он основал первый монастырь и начал развивать свое правило, впоследствии ставшее известным как Правило святого Венедикта. Это правило стало основой для монастырской жизни на Западе и было основано на балансе между молитвой, трудом, обучением и отдыхом. Оно подчеркивало важность послушания, стабильности, усидчивости и совместной молитвы.

Венедикт основал несколько монастырей, в частности в Кассино, Монте-Кассино, где оставил самый большой след в монастырской традиции. Впоследствии его ученики распространили его учения по всей Европе и бенедиктинские монастыри стали важными центрами духовной и культурной жизни в средневековой Европе. Святой Венедикт умер около 547 года в монастыре в Монте-Кассино. Он был канонизирован как святой спустя несколько веков после его смерти.

Приметы 14 марта

Народные приметы 14 марта / Фото: Unsplash

Тепло на 14 марта — до ранней весны.

Если 14 марта день ясный, без облаков, весна будет сухой.

Ветер с юго-запада — до дождливой весны.

Что завтра нельзя делать

14 марта считалось плохой приметой, если люди ссорились или вели конфликты. В этот день важно было соблюдать мир и покой, поскольку считалось, что ссоры могут привести к несчастью или неудачам в будущем. Хотя в народе существовала традиция активно готовиться к полевым работам, самые тяжелые полевые работы на 14 марта не проводились. Люди верили, что это может привести к плохому урожаю.

Что можно делать завтра

Крестьяне молились за своих домашних животных и скот, надеясь на их плодовитость и здоровье. Это было принципиально, так как владельцы зависели от их благосостояния в собственном труде.

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