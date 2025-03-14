Астрологический прогноз на 14 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неудачен для любых начинаний, поэтому, если есть такая возможность, нужно посвятить его отдыху.
Символ дня: змея.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые нужно лечить по написанной лечащим врачом схеме
Питание дня: из рациона рекомендуется исключить грибы и мясо.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно работать с землей: рыхлить и вскапывать грядки.
Магия и мистика дня: хороший результат даст изучение духовной и эзотерической литературы.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они предсказывают события на ближайший месяц.
Табу дня: нельзя есть яблоки.
Цитата дня: "Успех – это лестница, на которую не взобраться, держа руки в карманах" (Пауль Баует).
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