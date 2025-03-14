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Астрологический прогноз на 14 марта

Астрологический прогноз на 14 марта

Змей - символ дня / Фото: Associated Press

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день неудачен для любых начинаний, поэтому, если есть такая возможность, нужно посвятить его отдыху. 

Символ дня: змея. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: красный. 

Счастливые камни дня: агат, гагат, морион. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые нужно лечить по написанной лечащим врачом схеме

Питание дня: из рациона рекомендуется исключить грибы и мясо. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно работать с землей: рыхлить и вскапывать грядки. 

Магия и мистика дня: хороший результат даст изучение духовной и эзотерической литературы. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они предсказывают события на ближайший месяц. 

Табу дня: нельзя есть яблоки. 

Цитата дня: "Успех – это лестница, на которую не взобраться, держа руки в карманах" (Пауль Баует). 

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