Астрологічний прогноз на 14 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день невдалий для будь-яких починань, тому якщо є така можливість, потрібно присвятити його відпочинку.

Символ дня: Змій.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір: червоний.

Щасливе каміння дня: агат, гагат, моріон.

За якусь частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, які потрібно лікувати за написаною схемою, що лікує лікарем.

Харчування дня: з раціону рекомендується виключити гриби та м'ясо.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна працювати із землею: розпушувати і копати грядки.

Магія та містика дня: добрий результат дасть вивчення духовної та езотеричної літератури.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – вони передбачають події на найближчий місяць.

Табу дня: не можна їсти яблука.

Цитата дня: «Успіх – це сходи, на які не піднятися, тримаючи руки в кишенях»(Пауль Баує).

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