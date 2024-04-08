Аллергия на сирень: как распознать симптомы и справиться с последствиями

Сильная аллергия может привести даже к нарушениям пищеварения.

Приход весны может принести не только любование красотой от сезона цветения, но добавить немало проблем. Под угрозой – люди, склонные к аллергии. Среди других, ее может вызвать сирень. В то время как одни очаровываются запахом цветка и приносят его домой, другие страдают от сильного поллиноза.

Как распознать аллергию на сирень и можно ли ее вылечить – читайте дальше.

Причины аллергии на сирень

Вероятно, у вас есть аллергия на сирень, если у вас уже есть аллергия на пыльцу деревьев и трав.

На развитие чувствительности к сиреневым аллергенам также влияют:

Наследственность. Чувствительность к аллергии передается генетически.

Психологические причины. Чаще хронический стресс.

Гормональные сбои в организме.

Хронические и инфекционные болезни.

Наличие атопического дерматита. Аллергенные белки пыльцы могут проникать через атопическую кожу.

Псевдоаллергические реакции на запах сирени.

Аллергия на сирень

Среди основных аллергенов – Syr v 1, принадлежащий к семейству Ole e 1 –подобных белков. Ole e 1 – это основной аллерген пыльцы масла.

Симптомы аллергии на сирень

Среди основных:

Ринит : заложенность носа и его зуд, а также чихание.

: заложенность носа и его зуд, а также чихание. Конъюнктивит : характеризуется покраснением глаз, слезотечением, зудом и ощущением песка в глазах.

: характеризуется покраснением глаз, слезотечением, зудом и ощущением песка в глазах. Бронхиальная астма: сопровождается кашлем, зудом в горле, затрудненным дыханием и хрипами.

"Кожные высыпания включают наличие зудящих волдырей и/или прыщей на открытых участках тела, обострение атопического дерматита, покраснение на теле ", — говорится в отверстии.

Кроме того, возможны нарушения пищеварения: боли в животе и понос.

Профилактика поллиноза

Для того чтобы минимизировать возможность аллергии на сирень, просто избегайте любого контакта с аллергеном. Не посещайте места, где произрастает сирень, например, ботанические сады в период его цветения.

Также, если у одного из членов семьи есть аллергия на сирень, не приносите его в дом. Следует также отказаться от ароматов с запахом сирени. Не забывайте увлажнять нос и глаза.

Аллергия на сирень

Чтобы предотвратить аллергию на сирень также стоит:

открытые окна завешивать влажными простынями, чтобы сдерживать пыль, пыльцу;

ежедневно проводить влажную уборку дома;

исключить из рациона питания продукты, куда может входить пыльца и т.д. части подходящих растений;

носить солнцезащитные очки;

максимально отказаться от использования химических средств в обиходе.

Как бороться с аллергией

Аллергию можно побороть медикаменты с разными способами введения. Конкретный припарат следует выбирать с врачом, учитывая его особенности и течение болезни.

Для лечения поллиноза применяют:

системные таблетки от аллергии (оральный путь введения через ротовую полость);

интраназальные противоаллергические спреи (назальное введение, в нос)

гели и кремы от крапивницы (местное, наружное нанесение на поверхность кожи);

кортикостероиды для ингаляции, в большинстве случаев, применяются при астме (ингаляционный путь введения с использованием небулайзера);

глазные капли (закапывание глаз, относится к наружному, местному введению).

Также по назначению врача используют сильнодействующие препараты для внутримышечного введения при острых аллергических реакциях.

Напомним, ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала WebMD обо всем, что следует знать об аллергии на цветение деревьев.

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