Будет, как новая, через несколько секунд: простой способ заточки терки, с которым справится каждый

Терка — важный кухонный помощник, без которого сложно обойтись, будь то для приготовления ароматного пирога или простого борща. Однако иногда этот инструмент может вас подвести.

Не спешите избавляться от терки, если она перестала выполнять свою работу как следует. Ведь новый кухонный инструмент может стоить немало, и избежать лишних трат в такой ситуации не удастся.

Предлагаем вам простой и действенный способ, который поможет решить эту проблему. Все, что вам понадобится – это обычная кухонная фольга, которую вы обычно используете для запекания блюд.

Обратите внимание, что для удобства работы лист фольги должен быть достаточно велик, чтобы его было легко держать в руках. Кроме того, важно выровнять фольгу во избежание складок, которые могут мешать процессу заточки терки.

Когда все подготовлено, начинайте аккуратно протирать поверхность терки фольгой. Делайте это плавными равномерными движениями в одном направлении. Обработайте всю рабочую площадь терки, уделяя особое внимание тем зонам, которые чаще всего используются. Этот способ помогает вернуть остроту режущих частей.

Чтобы убедиться в результате, попытайтесь натереть любой овощ. Вы сможете сразу заметить, вернулась ли терка в свое оптимальное состояние.

Не забывайте после использования тщательно мыть терку и хорошо высушивать. Несмотря на качество металла, из которого производятся кухонные аксессуары, он может подвергаться коррозии, особенно под влиянием воды и моющих средств, ускоряющих этот процесс. Храните инструмент в сухом месте с хорошей вентиляцией во избежание неприятных последствий.

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