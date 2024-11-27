Что делать, если фарш на котлеты получился жидким

Не всегда фарш, который мы покупаем в магазине нужной консистенции и приготовить самостоятельно, не всегда удается, что делать, если фарш жидкий, как исправить ситуацию.

Как сделать фарш более густым

Обычно к фаршу для более густой консистенции добавляется мякоть хлеба. Но слишком много хлеба может испортить вкус котлет, а жареные котлеты будут слишком жесткими. Лучше использовать другие продукты, для того чтобы загустить слишком жидкий фарш, который вы приобрели.

Какие продукты добавить к жидкому фаршу

Добавить пару ложек манной крупы. Хорошо размешайте фарш и оставьте на несколько часов настояться.

Панировочные сухари хорошую впитывают влагу, но добавлять их нужно в меру.

Картофельный крахмал. На один килограмм фарша достаточно добавить две столовые ложки крахмала. С ним фарш станет густым, а по вкусу котлет это не скажется.

Картошку, отварить и подготовить к состоянию пюре, а затем добавить в фарш.

Рис также добавляется в готовом отварном состоянии.

Овсяные хлопья, предварительно смолотые, также могут спасти жидкий фарш.

Как спасти жидкий фарш

Можно отбить фарш, если он не слишком редок. Если в течение длительного времени будете отбивать фарш, жидкость впитается в мясо.

Если в течение длительного времени будете отбивать фарш, жидкость впитается в мясо. Охладить фарш. Добавьте к жидкому фаршу немного сливочного масла или сала, и поместите на некоторое время в холодильник, чтобы он загустел.

Можно наконец отжать фарш через марлю.

Любой вариант подходит для приготовления вкусных котлет.

Читайте также: