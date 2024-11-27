Що робити, якщо фарш на котлети вийшов рідким

Не завжди фарш, яки ми купуємо в магазині потрібної консистенції та приготувати самостійно не завжди вдається, що робити, якщо фарш рідкий, як виправити ситуацію.

Як зробити фарш густішим

Зазвичай, до фаршу для густішої консистенції додається м'якуш хліба. Але занадто багато хліба може зіпсувати смак котлет, а смажені котлети будуть занадто жорсткими. Краще використати інші продукти, для того, щоб загустити занадто рідкий фарш, який ви придбали.

Які продукти додати до рідкого фаршу

Додати пару ложок манної крупи. Добре перемішайте фарш та залиште на кілька годин настоятись.

Панірувальні сухарі добру вбирають вологу, але додавати їх потрібно в міру.

Картопляний крохмаль. На один кілограм фаршу достатньо додати дві столові ложки крохмалю. З ним фарш стане густим, а на смаку котлет це не позначиться.

Картоплю, відварити та підготувати до стану пюре, а тоді додати до фаршу.

Рис також додається в готовому відвареному стані.

Вівсяні пластівці, попередньо змолоті, також можуть врятувати рідкий фарш.

Як врятувати рідкий фарш

Можна відбити фарш, якщо він не занадто рідкий. Якщо протягом тривалого часу будете відбивати фарш, рідина вбереться у м’ясо.

Якщо протягом тривалого часу будете відбивати фарш, рідина вбереться у м’ясо. Охолодити фарш. Додайте до рідкого фаршу трохи вершкового масла або сала, та помістити на деякий час в холодильник, щоб він загус.

Можна врешті решт віджати фарш через марлю.

Будь-який варіант підійде для приготування смачних котлет.

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