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День ангела 22 июля: кого и как поздравлять с именинами
22 июля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 22 июля
22 июля 2025 поздравьте с именинами Михаила, Алексея, Магдалину, Марию.
Михаил — древнееврейское происхождение, означает “кто как Бог”. В детстве вежлив, честен. Во взрослом возрасте становится справедливым, искренним.
Алексей — древнегреческое имя, переводится как “помощник”. В детстве энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, трудолюбивым.
Магдалина — древнегреческие корни, толкуется как “жительница Магдалины”. В детстве сообразительная, упорная. Во взрослом возрасте становится коммуникабельной, красноречивой.
Мария — древнееврейское происхождение, означает “возлюбленная”. В детстве участливая, искренняя. Во взрослом возрасте становится целеустремленной, дружелюбной.
День ангела 22 июля — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя от всего злого, дарит покой и уверенность в каждом дне. Желаю здоровья, радости и исполнения самых заветных мечтаний!
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С днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом, помогает в сложные моменты и наполняет жизнь светом, добром и теплом. Пусть удача и любовь всегда идут бок о бок с тобой.
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Поздравляю с праздником твоего ангела-хранителя! Пусть он оберегает тебя от невзгод, подсказывает верный путь и вдохновляет на великие свершения. Желаю гармонии в душе, счастья в сердце и щедрой судьбы.
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С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель каждый день вдохновляет тебя на добрые дела, дарит мир и защиту в любых ситуациях. Желаю тебе светлых дней, крепкого здоровья и радости без конца.
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От всего сердца поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда стоит на страже твоего благополучия и душевного покоя, поддерживает во всех начинаниях и наполняет жизнь светом и любовью.