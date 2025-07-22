День ангела 22 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 22 июля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 22 июля

22 июля 2025 поздравьте с именинами Михаила, Алексея, Магдалину, Марию.

Михаил — древнееврейское происхождение, означает “кто как Бог”. В детстве вежлив, честен. Во взрослом возрасте становится справедливым, искренним.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как “помощник”. В детстве энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, трудолюбивым.

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Магдалина — древнегреческие корни, толкуется как “жительница Магдалины”. В детстве сообразительная, упорная. Во взрослом возрасте становится коммуникабельной, красноречивой.

Мария — древнееврейское происхождение, означает “возлюбленная”. В детстве участливая, искренняя. Во взрослом возрасте становится целеустремленной, дружелюбной.

День ангела 22 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 22 июля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя от всего злого, дарит покой и уверенность в каждом дне. Желаю здоровья, радости и исполнения самых заветных мечтаний!

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С днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом, помогает в сложные моменты и наполняет жизнь светом, добром и теплом. Пусть удача и любовь всегда идут бок о бок с тобой.

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Поздравляю с праздником твоего ангела-хранителя! Пусть он оберегает тебя от невзгод, подсказывает верный путь и вдохновляет на великие свершения. Желаю гармонии в душе, счастья в сердце и щедрой судьбы.

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С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель каждый день вдохновляет тебя на добрые дела, дарит мир и защиту в любых ситуациях. Желаю тебе светлых дней, крепкого здоровья и радости без конца.

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От всего сердца поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда стоит на страже твоего благополучия и душевного покоя, поддерживает во всех начинаниях и наполняет жизнь светом и любовью.