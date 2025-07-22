Александр Усик рассказал о своем секрете успеха: ответ удивил

Александр Усик рассказал о своем секрете успеха / © Associated Press

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Украинский известный боксер Александр Усик на одной из своих пресс-конференций рассказал о секрете успеха.

Об этом секрете он рассказал в видео в Тик-ток.

По словам известного боксера, мотивация — это не единственная вещь, которую должен иметь профессиональный спортсмен.

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«У меня нет мотивации. У меня только дисциплина. Мотивация — это временное. Сегодня у тебя есть мотивация, а завтра ты просыпаешься и уже ее нет. Однако, когда ты просыпаешься на тренировку, я никогда не имею мотивации. У меня есть дисциплина. Когда я просыпаюсь, моя команда тоже просыпается, и мы идем на тренировку. Мотивация — это только для любительского спорта, не для бокса. Это не для профессионального спорта», — говорит украинский боксер.

Также добавил, что спортсмены-любители могут иметь мотивацию, однако дисциплина присуща профессионалам.

«Мотивация это хорошо, но иметь дисциплину — это лучше», — подытожил

Напомним, Усик в третий раз в карьере получил звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), затем дважды — в хевивейте.

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Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

После яркой победы нокаутом в бою-реванше против Даниэля Дюбуа Александр Усик назвал потенциальных соперников для своего следующего поединка.