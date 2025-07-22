День ангела 22 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 22 липня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 22 липня

22 липня 2025 року привітайте з іменинами Михайла, Олексія, Магдалину, Марію.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий, чесний. В дорослому віці стає справедливим, щирим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає впевненим у собі, працьовитим.

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Магдалина — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “жителька Магдали”. В дитинстві кмітлива, завзята. В дорослому віці стає комунікабельною, красномовною.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві співчутлива, щира. В дорослому віці стає цілеспрямованою, доброзичливою.

День ангела 22 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 22 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від усього злого, дарує спокій і впевненість у кожному дні. Бажаю здоров’я, радості і здійснення найзаповітніших мрій!

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З днем ангела! Хай твій янгол завжди буде поруч, допомагає в складні моменти і наповнює життя світлом, добром і теплом. Нехай удача та любов завжди йдуть пліч-о-пліч з тобою.

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Вітаю зі святом твого ангела-охоронця! Нехай він оберігає тебе від негараздів, підказує вірний шлях і надихає на великі звершення. Бажаю гармонії в душі, щастя в серці і щедрої долі.

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З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель щодня надихає тебе на добрі справи, дарує мир і захист у будь-яких ситуаціях. Бажаю тобі світлих днів, міцного здоров’я і радості без кінця.

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Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди стоїть на сторожі твого добробуту і душевного спокою, підтримує у всіх починаннях і наповнює життя світлом та любов’ю.