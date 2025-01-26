День ангела 26 января: кого и как поздравлять с именинами

26 января 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 26 января

26 января 2025 поздравьте с именинами Аркадия, Ивана, Петра, Семена, Федора, Марию.

Аркадий – древнегреческое происхождение, означает "житель Аркадии". В детстве миролюбивый и добрый. Во взрослом возрасте становится сильным духом, стремится к гармонии.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как "милость Божия". В детстве радостный, лёгкий. Во взрослом возрасте становится добрым, трудолюбивым, неторопливым.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как "скала". В детстве нежный и добрый. Во взрослом возрасте может стать тщеславным, надменным, но хорошим работником.

Семен — древнееврейское происхождение, означает "услышанный Богом в молитве". В детстве имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте становится очень внимательным, хорошим другом.

Федор — древнегреческое имя, переводится как "подарок Бога". В детстве робок, часто скучает. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе, целеустремленным.

Мария — древнееврейские корни, толкуется как "возлюбленная". В детстве участливая и добрая. Во взрослом возрасте становится моментами наивной, умеющей утешить добрым словом или материально.

День ангела 26 января – душевные поздравления в прозе

День ангела 26 января – душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Поздравляю с твоим днем! Пусть твой ангел всегда будет рядом, охраняя твое сердце и наполняя его верой, надеждой и любовью.

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С Днем ангела! Пусть добрый ангел сопровождает тебя на каждом шагу, помогая находить ответы на жизненные вопросы и даря душевное спокойствие.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой охранник всегда даровал силу, вдохновение и мудрость для достижения мечты.

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С Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет яркой и полной радости, а ангел-хранитель всегда стоит на страже твоего счастья.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный защитник помогает тебе обрести радость в каждом дне, оберегает твою жизнь и дарит гармонию и счастье.

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