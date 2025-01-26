Потери РФ в сутки: минус более 1700 оккупантов и девять танков

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

За прошедшие сутки армия РФ потеряла на фронте 1720 солдат, 9 танков и 14 артиллерийских систем.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 830 190 (+1720) человек

танков ‒ 9868 (+9)

боевых бронированных машин ‒ 20549 (+4)

артиллерийских систем – 22323 (+14)

РСЗО – 1263

средства ПВО ‒ 1050

самолетов – 369

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 23253 (+40)

крылатые ракеты ‒ 3053

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 35124 (+53)

специальная техника ‒ 3715

Напомним, за декабрь 2024 года на фронте было ликвидировано около 50 тысяч российских оккупантов. Это рекордный месяц за год по уничтожению вражеских сил.

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