Втрати РФ за добу: мінус понад 1700 окупантів і дев'ять танків

Окупантів стало менше на нашій землі.

За минулу добу армія РФ втратила на фронті 1720 солдатів, 9 танків та 14 артилерійських системи.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.01.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 830 190 (+1720) осіб

танків ‒ 9868 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 20549 (+4)

артилерійських систем – 22323 (+14)

РСЗВ – 1263

засоби ППО ‒ 1050

літаків – 369

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23253 (+40)

крилаті ракети ‒ 3053

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 35124 (+53)

спеціальна техніка ‒ 3715

Нагадаємо, за грудень 2024 року на фронті було ліквідовано майже 50 тисяч російських окупантів. Це рекордний місяць за рік щодо знищення ворожих сил.

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