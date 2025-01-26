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Втрати РФ за добу: мінус понад 1700 окупантів і дев'ять танків

Втрати РФ за добу: мінус понад 1700 окупантів і дев'ять танків

Російський солдат / Фото: Associated Press

Окупантів стало менше на нашій землі.

За минулу добу армія РФ втратила на фронті 1720 солдатів, 9 танків та 14 артилерійських системи.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 830 190 (+1720) осіб 
  • танків ‒ 9868 (+9) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 20549 (+4) 
  • артилерійських систем – 22323 (+14) 
  • РСЗВ – 1263 
  • засоби ППО ‒ 1050 
  • літаків – 369 
  • гелікоптерів – 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 23253 (+40)
  • крилаті ракети ‒ 3053 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35124 (+53) 
  • спеціальна техніка ‒ 3715 

Нагадаємо, за грудень 2024 року на фронті було ліквідовано майже 50 тисяч російських окупантів. Це рекордний місяць за рік щодо знищення ворожих сил.

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