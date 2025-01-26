Втрати РФ за добу: мінус понад 1700 окупантів і дев'ять танків

Окупантів стало менше на нашій землі.
За минулу добу армія РФ втратила на фронті 1720 солдатів, 9 танків та 14 артилерійських системи.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 830 190 (+1720) осіб
- танків ‒ 9868 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 20549 (+4)
- артилерійських систем – 22323 (+14)
- РСЗВ – 1263
- засоби ППО ‒ 1050
- літаків – 369
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23253 (+40)
- крилаті ракети ‒ 3053
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35124 (+53)
- спеціальна техніка ‒ 3715
Нагадаємо, за грудень 2024 року на фронті було ліквідовано майже 50 тисяч російських окупантів. Це рекордний місяць за рік щодо знищення ворожих сил.
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