Хмельнитчину второй раз в течение ночи атакуют "Шахеды": гремят взрывы

Сегодня, 26 января, около 6:25 в Хмельницкой области прогремели взрывы. Снова было громко в Староконстантинове.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

В 6:02 в регионе вторично ночью объявили воздушную тревогу. Предыдущая продолжалась с 2:11 до 3:52.

Местные жители сообщают о звуках взрывов.

По состоянию на 7:00 воздушная тревога, кроме Хмельнитчины, сохраняется только в Житомирской области.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали Харьков. Один из ударов пришелся на частное здание в Основянском районе города. По предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания.