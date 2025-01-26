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Хмельнитчину второй раз в течение ночи атакуют "Шахеды": гремят взрывы

Хмельнитчину второй раз в течение ночи атакуют "Шахеды": гремят взрывы

Хмельницкая область находится под вражеским ударом / Фото: Associated Press

В регионе, очевидно, работает ПВО.

Сегодня, 26 января, около 6:25 в Хмельницкой области прогремели взрывы. Снова было громко в Староконстантинове.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

В 6:02 в регионе вторично ночью объявили воздушную тревогу. Предыдущая продолжалась с 2:11 до 3:52.

Местные жители сообщают о звуках взрывов.

По состоянию на 7:00 воздушная тревога, кроме Хмельнитчины, сохраняется только в Житомирской области.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали Харьков. Один из ударов пришелся на частное здание в Основянском районе города. По предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания.

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