Ночью по Украине двигались вражеские дроны: где раздались взрывы

Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоны.

В ночь на 26 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Вилково (Одесщина);

Харьковщина, Днепропетровщина, Одесщина;

Харьков/р-н;

Сумы/р-н;

Полтовщина;

Сумы;

Винницкая;

Староконстантинов;

Гадяч (Полтавщина);

Житомирщина.

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Напомним, что ранее беспилотники атаковали Рязань: очередной целью является НПЗ.

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