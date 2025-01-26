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Ночью по Украине двигались вражеские дроны: где раздались взрывы

Ночью по Украине двигались вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг атакует Украину ударными дронами

Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоны.

В ночь на 26 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Вилково (Одесщина);

  • Харьковщина, Днепропетровщина, Одесщина;

  • Харьков/р-н;

  • Сумы/р-н;

  • Полтовщина;

  • Сумы;

  • Винницкая;

  • Староконстантинов;

  • Гадяч (Полтавщина);

  • Житомирщина.

Напомним, что ранее беспилотники атаковали Рязань: очередной целью является НПЗ.

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