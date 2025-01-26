Ночью по Украине двигались вражеские дроны: где раздались взрывы

Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоны.
В ночь на 26 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.
Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
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Вилково (Одесщина);
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Харьковщина, Днепропетровщина, Одесщина;
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Харьков/р-н;
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Сумы/р-н;
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Полтовщина;
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Сумы;
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Винницкая;
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Староконстантинов;
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Гадяч (Полтавщина);
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Житомирщина.
Напомним, что ранее беспилотники атаковали Рязань: очередной целью является НПЗ.
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