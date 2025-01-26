В двух российских аэропортах ввели ограничения из-за полетов беспилотников

Взрывы из-за полетов беспилотников раздавались в одном из российских городов.

Режим "ковер" введен в аэропортах Ижевска и Казани.

Об этом информируют рос"СМИ".

Предварительно такая ситуация сложилась из-за неизвестных БПЛА в небе. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены сегодня утром.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заявили в Росавиации.

Напомним, что ранее беспилотники атаковали Рязань: очередной целью является НПЗ.