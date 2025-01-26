Астрологический прогноз на 26 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день располагает к ссорам и конфликтам, поэтому звезды призывают к максимальной сдержанности, напоминания: поссориться всегда легче, чем помириться.

Символ дня: Трясина.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: аурипигмент, коралл, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: ноги – бедра.

Болезни дня: необходимо максимально беречься от травм, поскольку они будут плохо поддаваться лечению.

Питание дня: можно садиться на диету, начинать пост и цикл лечебного голодания, а также устраивать разгрузочные дни.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Сны дня: сны нынешней ночи открывают человеку глаза на его недостатки и подсказывают, как их исправить.

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы – как защитные, так и любовные.

Табу дня: надо избегать рассеянности – она до добра не доведет.

Цитата дня: «Понимание – это улица с двухсторонним движением» (Элеонора Рузвельт).

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