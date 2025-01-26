Астрологічний прогноз на 26 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприяє сваркам і конфліктам, тому зірки закликають до максимальної стриманості та нагадують: посваритися завжди легше, ніж помиритися.

Символ дня: трясовина.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: аурипігмент, корал, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: ноги – стегна.

Хвороби дня: необхідно максимально берегтися від травм, оскільки вони погано піддаватимуться лікуванню.

Харчування дня: можна сідати на дієту, розпочинати піст і цикл лікувального голодування, а також влаштовувати розвантажувальні дні.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Сни дня: сни цієї ночі розплющують людині очі на її недоліки і підказують, як їх виправити.

Магія і містика дня: можна виготовляти амулети й талісмани – як захисні, так і любовні.

Табу дня: потрібно уникати неуважності – вона до добра не доведе.

Цитата дня: "Розуміння – це вулиця із двостороннім рухом" (Елеонора Рузвельт).

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